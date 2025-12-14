< sekcia Zahraničie
Vstup na slávny balkón spojený s Rómeom a Júliou nie je zadarmo
Symbol romantickej lásky dlhodobo priťahuje davy návštevníkov, aby si tam urobili selfie a pohladili prsia bronzovej sochy Júlie.
Autor TASR
Verona 14. decembra (TASR) - Casa di Giulietta (Júliin dom) na ulici Via Cappello vo Verone je pre návštevníkov podľa nových pravidiel až do 6. januára prístupný iba so vstupenkou za 12 eur pre dospelých. Platí aj 60-sekundový limit pre páry, ktoré sa chcú fotografovať na jeho slávnom balkóne, informuje TASR podľa webu denníka The Independent.
Budova je turistickou atrakciou kvôli podobnosti medzi fiktívnym priezviskom „Capulet“ v hre Wiliama Shakespeara „Rómeo a Júlia“ a palácom skutočnej miestnej rodiny „Dal Capello“. Malý balkón s výhľadom na nádvorie sa preto považuje za scénu, kde si nešťastní milenci vyznávajú lásku.
Vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu na magistráte Verony Marta Ugoliniová povedala, že posledná vec, ktorú chce mesto urobiť, je „obmedziť prístup k takému obľúbenému miestu, ako je Casa di Giulietta a jeho nádvorie“.
„Keď je však ohrozená bezpečnosť ľudí, máme povinnosť prijať vhodné ochranné opatrenia, najmä v prípade mimoriadnych prílevov, aké sa očakávajú počas vianočného obdobia,“ vysvetlila.
Symbol romantickej lásky dlhodobo priťahuje davy návštevníkov, aby si tam urobili selfie a pohladili prsia bronzovej sochy Júlie. V rámci nových prísnejších pravidiel sa počet turistov, ktorí môžu naraz vstúpiť do Júliinho domu, znížil zo 130 na 100.
„Sme si vedomí dočasných nepríjemností, ale veríme, že toto rozhodnutie je nevyhnutné na ochranu ľudí aj symbolického miesta v našom meste,“ dodala.
Miestni majitelia obchodov so suvenírmi sa obávajú, že nové nariadenie poškodí ich podnikanie. „Chápem, že v niektoré dni, keď je vysoký počet turistov, je potrebné regulovať davy. Ale je nemysliteľné, aby to takto zostalo až do 6. januára, naozaj nám to uškodí,“ povedala podľa denníka The Telegraph jedna z majiteliek obchodu Alessandra Sinicová.
Verona sa podobne ako iné talianske mestá takto snaží riešiť preplnenosť svojich najobľúbenejších turistických atrakcií. Benátky už preto úspešne v roku 2024 spoplatnili v problematických dňoch jednodenných návštevníkov. V roku 2026 sa počet spoplatňovaných dní ešte rozšíri v snahe zmierniť tlak nadmerného turizmu na život v meste.
