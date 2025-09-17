< sekcia Zahraničie
Vstupné do centra Benátok sa bude v roku 2026 vyberať dlhšie
Tento rok stál v určité dni päť až desať eur.
Autor TASR
Benátky 17. septembra (TASR) — Poplatok za vstup do historického centra Benátok sa bude na budúci rok vyberať dlhšie než doteraz. Od začiatku apríla do konca júla ho jednodňoví návštevníci budú musieť zaplatiť počas 60 dní, čo je o šesť dní viac než tento rok. Oznámilo to v stredu vedenie mesta, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Poplatok sa vyberal tretí rok po sebe. Tento rok stál v určité dni päť až desať eur. Kto v Benátkach prenocoval, bol od neho oslobodený, avšak musel zaplatiť daň za ubytovanie.
Mesto zatiaľ nezverejnilo výšku vstupného v budúcom roku, no predpokladá sa, že bude drahšie. Vyberať sa bude od 3. apríla do 26. júla 2026.
Tento rok poplatok zaplatilo vyše 720.000 jednodňových návštevníkov, čo mestu prinieslo do pokladnice približne 5,4 milióna eur. Oficiálne je jeho vyberanie stále v testovacej fáze.
Hlavným dôvodom zavedenia poplatku je snaha o obmedzenie turizmu, ktorý negatívne ovplyvňuje infraštruktúru a kvalitu života obyvateľov Benátok. Má pomôcť regulovať počet turistov počas najvyťaženejších dní a motivovať návštevníkov k dlhším pobytom. Ďalším cieľom je financovanie údržby a ochrany mestských pamiatok.
V prvom roku sa poplatok vyberal 29 dní, potom 54 dní. Kritici však tvrdia, že sotva niekoho odradí od návštevy Benátok. V historickom centre Benátok stále žije takmer 50.000 ľudí – je to menej než počet hotelových lôžok, poznamenala DPA.
