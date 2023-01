Po vstupe Chorvátska do Schengenu končia kontroly na maďarskej hranici

Letenye/Goričan 1. januára (TASR) – Vstupom Chorvátska do schengenského priestoru zrušili o polnoci zo soboty na nedeľu kontroly aj na 15 hraničných priechodoch s Maďarskom. Píše o tom agentúra MTI, informuje TASR.



Chorvátsky minister zahraničných vecí Gordan Grlič-Radman na podujatí na priechode Letenye-Goričan povedal, že jeho krajina v tento deň splnila svoje strategické ciele. Cestovanie bez obmedzení označil za "veľký krok vpred" pre dve krajiny s 800 rokmi spoločných dejín. Prospeje to cestovnému ruchu i ekonomickým vzťahom.



Poslanec Péter Cseresnyés, zastupujúci v maďarskom parlamente pohraničnú Zaliansku župu, uviedol, že voľné cestovanie poskytuje nové možnosti spolupráce podnikateľom a uľahčuje kontakty s materskou krajinou etnickým menšinám.



Chorvátsko sa o polnoci na 1. januára 2023 stalo 27. štátom schengenského priestoru, kde je možný voľný pohyb tovaru a osôb, ako aj 20. členom EÚ, ktorý prijal za svoju menu euro.



Obe skutočnosti uľahčia cestovanie miliónom dovolenkárov z krajín Európskej únie, keďže už nebudú musieť zamieňať peniaze a vyhnú sa často dlhému čakaniu na hranici.



Koniec hraničných kontrol o polnoci symbolicky oslávili aj na priechode medzi Chorvátskom a Slovinskom.



Zatiaľ čo kontroly na pozemných a námorných hraniciach Chorvátska s ostatnými členskými štátmi EÚ boli zrušené 1. januára, pri cestovaní lietadlom sa skončia až od 26. marca.



Euro nahradilo chorvátsku národnú menu kunu, výmenný kurz bol stanovený na 7,5345 kuny za jedno euro. Do 14. januára platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné stále platiť oboma menami.