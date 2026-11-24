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VTÁČIA CHRÍPKA: Na farme moriakov zlikvidovali 18.000 zvierat
Spolu s týmto novým prípadom zaznamenali v Poľsku od začiatku roka 144 ohnísk vtáčej chrípky v komerčných chovoch.
Autor TASR
Olštýn 24. novembra (TASR) - Na veľkej farme moriakov v poľských Lipinkoch vo Varmsko-mazurskom vojvodstve na severovýchode krajiny bolo zistené ohnisko vtáčej chrípky. Od začiatku roka ide o dvadsiaty prípad tejto choroby u hydiny v regióne, oznámil vojvodský veterinárny lekár. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Výskumný inštitút Štátneho veterinárneho inštitútu zanalyzoval odobraté vzorky a potvrdil prítomnosť genetického materiálu vírusu H5N1. Na farme chovali 18.723 moriakov určených na porážku. Podľa agentúry Reuters 587 z nich uhynulo, zvyšné usmrtili.
Na základe údajov Hlavného veterinárneho inšpektorátu posledné ohnisko vtáčej chrípky v poľskom hospodárstve pred týmto prípadom zistili koncom mája v Borove vo Veľkopoľskom vojvodstve, kde bola infekcia zistená v kŕdli viac ako 22.000 husí.
Spolu s týmto novým prípadom zaznamenali v Poľsku od začiatku roka 144 ohnísk vtáčej chrípky v komerčných chovoch. Vírus zistili aj v 17 hospodárstvach chovajúcich hydinu pre vlastnú spotrebu a na 226 miestach, kde našli nakazené voľne žijúce vtáky. Posledný prípad u voľne žijúceho vtáctva bol zaznamenaný 19. novembra.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Výskumný inštitút Štátneho veterinárneho inštitútu zanalyzoval odobraté vzorky a potvrdil prítomnosť genetického materiálu vírusu H5N1. Na farme chovali 18.723 moriakov určených na porážku. Podľa agentúry Reuters 587 z nich uhynulo, zvyšné usmrtili.
Na základe údajov Hlavného veterinárneho inšpektorátu posledné ohnisko vtáčej chrípky v poľskom hospodárstve pred týmto prípadom zistili koncom mája v Borove vo Veľkopoľskom vojvodstve, kde bola infekcia zistená v kŕdli viac ako 22.000 husí.
Spolu s týmto novým prípadom zaznamenali v Poľsku od začiatku roka 144 ohnísk vtáčej chrípky v komerčných chovoch. Vírus zistili aj v 17 hospodárstvach chovajúcich hydinu pre vlastnú spotrebu a na 226 miestach, kde našli nakazené voľne žijúce vtáky. Posledný prípad u voľne žijúceho vtáctva bol zaznamenaný 19. novembra.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)