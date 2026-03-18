VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine
Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúča cestujúcim vyhýbať sa kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi a hydinou, nedotýkať sa uhynutých alebo chorých vtákov a dodržiavať základné hygienické opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje slovenských občanov na potvrdené prípady vtáčej chrípky (podtyp H5N1) v Čiernej Hore. Ohniská nákazy boli zaznamenané najmä v oblasti Bijelo Polje, pričom ďalšie prípady boli hlásené aj v mestách Nikšič a Plav. Vírus bol potvrdený aj u voľne žijúcich vtákov. Podľa dostupných informácií nebol potvrdený prenos ochorenia na ľudí. Rezort o tom informoval na webe.
Cestujúcim odporúča vyhýbať sa kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi a hydinou, nedotýkať sa uhynutých alebo chorých vtákov a dodržiavať základné hygienické opatrenia, najmä dôkladné umývanie rúk. „V prípade kontaktu s chorým zvieraťom alebo pri výskyte zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych orgánov a sledovať aktuálny vývoj situácie,“ dodalo ministerstvo.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. Linka je dostupná 24 hodín denne, sedem dní v týždni.
