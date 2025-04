Vučevič a jeho SNS zvolávajú do Belehradu celosrbské zhromaždenie

Belehrad 8. apríla (TASR) - Predseda Srbskej pokrokovej strany (SNS) Miloš Vučevič v utorok pozval členov, sympatizantov a voličov strany, ako aj radových občanov na celosrbské zhromaždenie, ktoré sa pod mottom „Srbsko si nedáme“ uskutoční od 11. do 13. apríla v Belehrade. Informoval o tom spravodajský web NIN, píše TASR.



Vučevič vo svojom statuse na platforme Instagram napísal, že „Srbsko už mesiace čelí pokusu o revolúciu“ a že „kombinácia zahraničných a domácich faktorov“ chce Srbsko zničiť, čo sa však podľa politika nepodarí.



Dodal, že taký hybridný útok, akému je vystavené Srbsko, nebol zaznamenaný ešte nikdy v dejinách Európy. Súčasne vyjadril presvedčenie, že Srbsko svojou silou, vôľou, vytrvalosťou, pracovitosťou, vedomosťami a odvahou budú brániť „všetci, ktorí ho milujú“ - preto by mali od 11. do 13. apríla vyjsť do ulíc Belehradu a deklarovať, že "si Srbsko nedáme."



S výzvou na zjednotenie Srbov prišiel v utorok aj srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý spoluobčanov vyzval, aby sa v sobotu 12. apríla zišli pred Národným zhromaždením v Belehrade a spoločne definovali svoje požiadavky, ktoré „sú v súlade s ústavou a vôľou väčšiny“.



Podobne ako Vučevič aj Vučič vyhlásil, že v Srbsku „v posledných piatich mesiacoch prevládal teror a strach“. Zdôraznil však, že bez ohľadu na okolnosti „štát nesmie padnúť a ani nepadne“.



Z Vučičovho vyjadrenia vyplýva, že akcia pred parlamentom plánovaná na 12. apríla o 19.00 h SELČ v Belehrade bude hlavným podujatím Vučevičom avizovaného veľkého zhromaždenia. Vučič naň pozýva všetky politické strany a hnutia, ako aj robotníkov, poľnohospodárov, samostatne zárobkovo činných, ale i dôchodcov a „predovšetkým srbskú mládež“. „Pozývam všetkých, ktorí chcú zachovať, chrániť a brániť Srbsko,“ povedal Vučič.



Zdôraznil, že si uvedomuje, že situácia nie je jednoduchá a že občania „nedisponujú finančnými prostriedkami tých, ktorí sa snažia podkopať Srbsko“. Napriek tomu Vučič prízvukoval, že „neexistuje väčšia svätá povinnosť ako ochrana vlasti“.



Pod mesiacmi teroru mali vládni politici zjavne na mysli celoštátne protesty, ktoré v Srbsku vypukli po zrútení betónového prístrešku nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade. Táto tragédia sa odohrala 1. novembra 2024 a vyžiadala si 16 životov. Mnohí ľudia v Srbsku ju pripisujú korupcii v štátnej správe, nedbanlivosti a nedodržiavaniu bezpečnostných noriem.



Pod tlakom protestov odstúpilo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča, primátora Nového Sadu Milana Djuriča aj ministrov dopravy a obchodu. Ani tieto gestá však časť srbskej verejnosti neupokojili a pokračuje v protestoch. Tie majú rôzne podoby - momentálne je najviac medializovaná cyklojazda z Belehradu do Štrasburgu, kde chcú odporcovia srbského vedenia osloviť zástupcov európskych inštitúcií a upriamiť aj pozornosť verejnosti v Európe na dianie v Srbsku.