Vučič avizoval, že na 17. decembra vyhlási predčasné voľby

Belehrad 13. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok ohlásil, že pre pretrvávajúce protesty voči svojej vláde sa rozhodol, že na 17. decembra vyhlási predčasné parlamentné voľby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Srbsko sa nachádza v bode zlomu, nech si občania povedia, akú politiku chcú," povedal Vučič vo štvrtok večer v srbskej televízii. Zároveň avizoval, že konanie predčasných volieb oficiálne vyhlási do 2. novembra, ako to stanovuje ústava.



Demonštrácie proti vláde vypukli v Srbsku po dvoch májových masových streľbách vrátane masakry spáchanej 13-ročným žiakom v Belehrade, ktoré si dovedna vyžiadali 18 mŕtvych. Demonštranti obviňujú médiá kontrolované Vučičom z podnecovania atmosféry nenávisti a glorifikácie násilia v krajine.



Srbi si zvolili súčasný parlament len vlani v apríli. Vučičova pravicová nacionalistická Srbská pokroková strana (SNS) v ňom má spolu so svojimi koaličnými spojencami pohodlnú väčšinu mandátov.



Predčasné parlamentné voľby však v tejto krajine nie sú nezvyklé, približuje DPA. Dodáva, že Vučič vládne v Srbsku tvrdou rukou, pričom veľká časť tamojších médií, súdnictva aj úradov je v rukách jeho blízkych spojencov a podporovateľov.