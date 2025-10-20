Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Vučič blahoželal Orbánovi k summitu Trumpa s Putinom v Budapešti

Srbský prezident Aleksandar Vučič. Foto: TASR/AP

Podľa jeho slov energetická bezpečnosť Srbska zostáva jednou z ich priorít a s maďarským premiérom diskutovali o strategickej pozícii Srbska a Maďarska.

Autor TASR
Budapešť 20. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok prijal srbského prezidenta Aleksandara Vučiča, ktorý pricestoval do Maďarska na pracovnú návštevu. Podľa servera magyarnemzet.hu Vučič blahoželal Orbánovi k pripravovanému summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Máme mimoriadne vzťahy s Maďarskom a naším veľkým priateľom Viktorom Orbánom, ale chceli by sme ich ešte viac posilniť prostredníctvom konkrétnych diskusií o energetike, infraštruktúre a spoločných projektov,“ napísal Vučič. Zablahoželal premiérovi Orbánovi k tomu, že „Maďarsko usporiadalo jedno z najdôležitejších stretnutí dvoch svetových lídrov v modernej histórii“.

Podľa jeho slov energetická bezpečnosť Srbska zostáva jednou z ich priorít a s maďarským premiérom diskutovali o strategickej pozícii Srbska a Maďarska, spoločnej reakcii na výzvy regiónu aj o zabezpečení dlhodobej stability v oblasti energetiky a hospodárstva.

„Stabilita, rozvoj a bezpečnosť sú základom našej práce na vybudovaní silnejšej krajiny a bezpečnejšej budúcnosti pre našich občanov,“ uzavrel Vučič.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
