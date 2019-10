A. Vučič: Blokovanie rokovaní o vstupe do EÚ znižuje dôveru Srbska

Belehrad 22. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič je presvedčený, že zablokovanie otvorenia prístupových rokovaní o členstve v Európskej únii so Severným Macedónskom a Albánskom povedie k tomu, že Srbsko stratí dôveru v EÚ. Vučič to uviedol v utorňajšom rozhovore pre rakúsky denník Der Standard.



"Nie (zo strany EÚ) povedie v Srbsku k tomu, že EÚ bude ešte menej populárna a (ľudia) jej budú ešte menej dôverovať," povedal Vučič.



Vučič sa ostro vyjadril aj čo sa týka normalizácie vzťahov s Kosovom, ktoré od Srbska požaduje EÚ. "Nie je veľmi pravdepodobné, že uznáme Kosovo. Nemyslím si, že sa tak stane. Nemôžeme však zavrieť brány k dialógu," povedal. "Nie je predsa možné, že oni (Kosovo) dostanú všetko - uznanie, naše územia a našich ľudí. Čo dostaneme my? Možné členstvo v EÚ o desať rokov? A kto nám to garantuje? Bude to rovnaká záruka, akú dostalo Severné Macedónsko, keď mu prisľúbili začatie prístupových rokovaní?" uviedol Vučič.



Vučič v rozhovore ďalej naznačil, že Srbsko sa do budúcnosti nespolieha výlučne len na EÚ. Zdôraznil, že krajina sa musí postarať sama o seba a vyriešiť vzájomné vzťahy v regióne. Vučič poukázal aj na to, že Srbsko má podľa jeho slov dobré vzťahy aj s Čínou, Ruskom a Tureckom.



Kosovo, obývané prevažne etnickými Albáncami, po jednostrannom vyhlásení svojej nezávislosti od Srbska v roku 2008 získalo podporu Spojených štátov a väčšiny členských krajín Európskej únie. Srbsko ani jeho spojenci Rusko a Čína však suverenitu Kosova neuznali.



Kontrolu nad Kosovom stratilo Srbsko po vojenskej intervencii aliancie NATO v roku 1999.