Vučič: Budeme spolupracovať pri objasňovaní incidente v Kosove

Brusel 3. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok uviedol, že sa stretol s osobitným vyslancom EÚ pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom. Potvrdil mu, že Srbsko je pripravené spolupracovať pri identifikácii osôb, ktoré stoja za nedávnym incidentom v kosovskej obci Varage. Ten podľa neho "slúžil na účely hybridného útoku na našu krajinu", informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Tanjug.



"Zopakoval som, že vedieme seriózne vyšetrovanie a že budeme spolupracovať so všetkými s cieľom objasniť fakty a páchateľov - predovšetkým tých, ktorí nariadili to, čo sa stalo vo Varage a poslúžilo na účely hybridného útoku na našu krajinu," napísal Vučič na sociálnej sieti Instagram.



Uviedol, že diskusia s Lajčákom sa týkala aj vývoja v Kosove a najnovších hrozieb pre práva a bezpečnosť tamojších Srbov. Dodal, že Belehrad urobí všetko, čo je v jeho silách, a bude naďalej trvať na pravde, spravodlivosti a ochrane životov kosovských Srbov. Podľa neho sú terčom čoraz brutálnejšieho nátlaku a tyranie prištinského režimu.



"Od EÚ ako sprostredkovateľa a garanta toho, čo sa dosiahlo v rámci bruselského dialógu, tiež očakávame intenzívnejšie angažovanie sa v týchto otázkach, ktoré sú pre nás kľúčové," zakončil.



Vučič hovoril o explózii, ktorá poškodila kanál zásobujúci vodou dve hlavné elektrárne v Kosove. Odmieta obvinenia Prištiny, že za výbuch je zodpovedné Srbsko.



Pri explózii minulý týždeň v piatok bol na severe Kosova poškodený prívodný kanál. V sobotu sa preto posilnili bezpečnostné opatrenia v oblasti kritickej infraštruktúry. Prudko vzrástlo aj napätie medzi Kosovom a Srbskom, keďže obe strany sa navzájom priamo či nepriamo obvinili z útoku.



"Útok vykonali profesionáli. Domnievame sa, že sú zaň zodpovedné gangy riadené Srbskom," povedal kosovský premiér Albin Kurti na tlačovej konferencii bez poskytnutia dôkazov. Belehrad už v sobotu útok odsúdil a obvinenie zo strany Kosova označil za unáhlené a nepodložené.



Polícia zadržala osem osôb a oznámila, že väčšina z nich patrí do miestnej srbskej organizácie Civilná ochrana. Kosovská vláda ju označila za teroristickú skupinu.



Policajný veliteľ uviedol, že zadržaní sú podozriví z "podnecovania, organizovania a dokonca vykonania týchto nedávnych teroristických útokov". Počiatočné vyšetrovanie ukázalo, že pri explózii bolo použitých 15 až 20 kilogramov výbušnín.