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Vučič chce zabezpečiť pochovanie Mladiča, ak si to bude želať rodina
Úmrtie Mladiča vyvolalo špekulácie o tom, kde a ako môže byť pochovaný.
Autor TASR
Belehrad 28. august (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok vyhlásil, že pokiaľ si rodina Ratka Mladiča bude želať, aby bol pochovaný v Srbsku, „štát pomôže zabezpečiť, aby sa tak stalo dôstojným spôsobom“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry HINA.
Bývalý veliteľ bosnianskosrbskej armády a odsúdený vojnový zločinec označovaný aj ako „Mäsiar z Bosny“ zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu, kde si vo väzení odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Úmrtie Mladiča vyvolalo špekulácie o tom, kde a ako môže byť pochovaný. „Počuli sme, že jednou z možností je, že by bol Mladič pochovaný v Belehrade vedľa svojej dcéry. Či sa tak stane, stále nevieme,“ uviedol Vučič. Priblížil, že do Haagu bol vyslaný srbský tím, aby tam poskytol logistickú pomoc.
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič predtým v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič „dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok“.
Bývalý veliteľ bosnianskosrbskej armády a odsúdený vojnový zločinec označovaný aj ako „Mäsiar z Bosny“ zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v nemocnici v holandskom Haagu, kde si vo väzení odpykával doživotný trest za vojnové zločiny.
Úmrtie Mladiča vyvolalo špekulácie o tom, kde a ako môže byť pochovaný. „Počuli sme, že jednou z možností je, že by bol Mladič pochovaný v Belehrade vedľa svojej dcéry. Či sa tak stane, stále nevieme,“ uviedol Vučič. Priblížil, že do Haagu bol vyslaný srbský tím, aby tam poskytol logistickú pomoc.
Srbský minister spravodlivosti Nenad Vujič predtým v piatok pre miestnu televíziu K1 uviedol, že Mladič „dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok“.