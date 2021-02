Do Srbska mieri ďalších 500.000 dávok čínskej vakcíny

Belehrad 10. februára (TASR) - Do Srbska dorazí v stredu ďalších 500.000 dávok vakcíny od čínskej spoločnosti Sinopharm, oznámil srbský prezident Aleksandar Vučič.



Podľa agentúry Tanjug uviedol, že dávky vakcíny začali nakladať do srbského lietadla na pekinskom letisku a do konca dňa budú v Belehrade.



Podľa spravodajského servera B92.net Vučič už v utorok uviedol, že 15. februára dorazí 42.000 dávok vakcíny od spoločností Pfizer a BioNtech a 22. februára ďalších 46.000. Do 20. februára dorazí do Srbska aj 125.000 - 150.000 dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, na ktoré bola podpísaná zmluva. Vučič pripomenul, že prvých 50.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V už do Srbska dorazilo a ďalšie prídu do 15 dní.



"Do konca februára budeme mať celkovo dva milióny dávok vakcín, ktoré sa použijú na očkovanie miliónov občanov," zdôraznil Vučič s tým, že to hovorí o veľkej práci a úsilí všetkých, ktorí sa na tomto procese podieľali.



Do Srbska pricestoval v stredu český premiér Andrej Babiš. Spoločne so svojím zdravotníckym expertným tímom tam chce zbierať informácie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, informoval spravodajský server Novinky.cz. Babiš pred odletom poznamenal, že v prípade ruskej vakcíny Sputnik V počká Česká republika na schválenie Európskou agentúrou pre lieky (EMA).



"Srbsko očkuje vo veľkom. V priemere na obyvateľa patrí medzi najlepších na svete, takže nás budú zaujímať ich skúsenosti. Majú skúsenosti s vakcínami, ktoré neboli v EÚ schválené," povedal Babiš.



V Srbsku už dostalo vakcínu proti koronavírusu vyše 500.000 občanov. Krajina zvláda vakcináciu v pomere k počtu obyvateľov najrýchlejšie zo štátov kontinentálnej Európy.