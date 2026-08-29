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Vučič kritizuje súd v Haagu, že Mladiča predčasne neprepustil
Mladičova rodina a srbská vláda opakovane žiadali o jeho prepustenie, pričom sa odvolávali na jeho vysoký vek a zhoršujúci sa zdravotný stav.
Autor TASR
Belehrad 29. augusta (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič obvinil haagsky tribunál OSN pre vojnové zločiny z „necivilizovaného správania“. Reagoval tak na odmietnutie žiadosti o predčasné prepustenie bývalého veliteľa bosniansko-srbskej armády Ratka Mladiča, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry AP.
Mladičova rodina a srbská vláda opakovane žiadali o jeho prepustenie, pričom sa odvolávali na jeho vysoký vek a zhoršujúci sa zdravotný stav. Bývalý generál zomrel len týždeň po tom, čo OSN zamietla jeho najnovšiu žiadosť o prepustenie z humanitárnych dôvodov.
„Bolo to necivilizované správanie, bezprecedentné a neospravedlniteľné,“ vyhlásil Vučič. „Teraz jasne vidíme, že chceli, aby Mladič zomrel za mrežami,“ dodal.
Tribunál OSN pre vojnové zločiny spáchané počas vojen v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch odsúdil Mladiča v roku 2017 na doživotie.
Vo väzbe bol od roku 2011, keď po po rokoch na úteku zadržali. Mladič bol jednou z najznámejších postáv konfliktu, ktorý si vyžiadal viac než 100.000 ľudských životov a vyše milióna ľudí pripravil o domov.
Predsedníčka súdu OSN, ktorý sa zaoberá agendou už uzavretých tribunálov pre vojnové zločiny, uruguajská sudkyňa Graciela Gatti Santanová, v rozhodnutí z 20. augusta odmietnutie žiadosti zdôvodnila tým, že Mladičovi bola vo väzbe poskytovaná „komplexná a súcitná lekárska starostlivosť“, ako aj „výnimočný režim návštev umožňujúci zmysluplný kontakt s rodinou“.
Bosnianski Srbi usporiadali vo štvrtok večer pietne zhromaždenia a zapaľovali sviečky za Mladiča, ktorého napriek jeho odsúdeniu považujú za hrdinu.
S bývalým generálom sa však spája masakra v bosnianskom meste Srebrenica ktorá mala byť „bezpečnou zónou“ OSN pre Moslimov, nakoniec však padla do rúk Srbov. Tí tam pod Mladičovým velením zavraždili približne 8000 moslimských mužov a chlapcov.
Srbi pod Mladičovým velením tiež obliehali bosniansku metropolu Sarajevo, ako aj ďalšie mestá a dediny, zriaďovali koncentračné tábory pre zadržaných nesrbských civilistov a nepriateľských vojakov a systematicky likvidovali zajatcov.
Vučič uviedol, že Belehrad zatiaľ nemá informácie o tom, kedy by mohlo byť Mladičovo telo vydané. Podľa srbského prezidenta rozhodne o mieste pohrebu Mladičova rodina. Srbské médiá priniesli informáciu, že jeho posledným želaním bolo, aby bol pochovaný vedľa svojej dcéry Any, ktorá spáchala samovraždu ešte v roku 1994 a je pochovaná na cintoríne Topčider v srbskej metropole.
„Ak rodina prejaví želanie, aby bol pochovaný na území Srbska, pomôžeme, aby sa tak stalo dôstojným spôsobom,“ povedal Vučič novinárom. Nepotvrdil predchádzajúce správy o tom, že by mal byť Mladič pochovaný so štátnymi i vojenskými poctami, čo v celom regióne vyvolalo vlnu pobúrenia.
Súd medzitým podľa AP oznámil, že v prípade úmrtia Mladiča nebudú príslušné holandské orgány viesť trestné stíhanie a nebude vykonaná ani pitva.
Mladičova rodina a srbská vláda opakovane žiadali o jeho prepustenie, pričom sa odvolávali na jeho vysoký vek a zhoršujúci sa zdravotný stav. Bývalý generál zomrel len týždeň po tom, čo OSN zamietla jeho najnovšiu žiadosť o prepustenie z humanitárnych dôvodov.
„Bolo to necivilizované správanie, bezprecedentné a neospravedlniteľné,“ vyhlásil Vučič. „Teraz jasne vidíme, že chceli, aby Mladič zomrel za mrežami,“ dodal.
Tribunál OSN pre vojnové zločiny spáchané počas vojen v bývalej Juhoslávii v 90. rokoch odsúdil Mladiča v roku 2017 na doživotie.
Vo väzbe bol od roku 2011, keď po po rokoch na úteku zadržali. Mladič bol jednou z najznámejších postáv konfliktu, ktorý si vyžiadal viac než 100.000 ľudských životov a vyše milióna ľudí pripravil o domov.
Predsedníčka súdu OSN, ktorý sa zaoberá agendou už uzavretých tribunálov pre vojnové zločiny, uruguajská sudkyňa Graciela Gatti Santanová, v rozhodnutí z 20. augusta odmietnutie žiadosti zdôvodnila tým, že Mladičovi bola vo väzbe poskytovaná „komplexná a súcitná lekárska starostlivosť“, ako aj „výnimočný režim návštev umožňujúci zmysluplný kontakt s rodinou“.
Bosnianski Srbi usporiadali vo štvrtok večer pietne zhromaždenia a zapaľovali sviečky za Mladiča, ktorého napriek jeho odsúdeniu považujú za hrdinu.
S bývalým generálom sa však spája masakra v bosnianskom meste Srebrenica ktorá mala byť „bezpečnou zónou“ OSN pre Moslimov, nakoniec však padla do rúk Srbov. Tí tam pod Mladičovým velením zavraždili približne 8000 moslimských mužov a chlapcov.
Srbi pod Mladičovým velením tiež obliehali bosniansku metropolu Sarajevo, ako aj ďalšie mestá a dediny, zriaďovali koncentračné tábory pre zadržaných nesrbských civilistov a nepriateľských vojakov a systematicky likvidovali zajatcov.
Vučič uviedol, že Belehrad zatiaľ nemá informácie o tom, kedy by mohlo byť Mladičovo telo vydané. Podľa srbského prezidenta rozhodne o mieste pohrebu Mladičova rodina. Srbské médiá priniesli informáciu, že jeho posledným želaním bolo, aby bol pochovaný vedľa svojej dcéry Any, ktorá spáchala samovraždu ešte v roku 1994 a je pochovaná na cintoríne Topčider v srbskej metropole.
„Ak rodina prejaví želanie, aby bol pochovaný na území Srbska, pomôžeme, aby sa tak stalo dôstojným spôsobom,“ povedal Vučič novinárom. Nepotvrdil predchádzajúce správy o tom, že by mal byť Mladič pochovaný so štátnymi i vojenskými poctami, čo v celom regióne vyvolalo vlnu pobúrenia.
Súd medzitým podľa AP oznámil, že v prípade úmrtia Mladiča nebudú príslušné holandské orgány viesť trestné stíhanie a nebude vykonaná ani pitva.