Vučič nariadil armáde bojovú pohotovosť v reakcii na protesty v Kosove

Belehrad 26. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič nariadil v piatok srbským ozbrojeným silám zaujať stav plnej bojovej pohotovosti a presunúť sa bližšie k hraniciam s Kosovom. Reaguje na zrážky medzi demonštrantami a políciou v jednej z kosovských obcí. TASR informácie prevzala z agentúr Tanjung a Reuters.



Dav ľudí sa v piatok zhromaždil v kosovskom meste Zvečan a usiloval sa zabrániť novozvolenému albánskemu starostovi vstúpiť do priestorov svojho úradu, píše Reuters. Polícia použila na rozoznanie demonštrantov slzotvorný plyn.



Na miesto prišli aj vojaci z misie KFOR, píše Tanjug. Počas zrážok utrpeli zranenia štyria ľudia a bolo podpálené jedno policajné vozidlo. Starosta sa podľa Reuters neskôr pomocou ozbrojeného sprievodu do svojho úradu dostal.



Vučič ako hlavný veliteľ ozbrojených síl podpísal výnos o bojovej pohotovosti armádnych jednotiek. Srbský minister obrany Miloš Vučević označil situáciu v Kosove za dramatickú. "Je jasné, že dochádza k teroru voči srbskej komunite v Kosove," vyhlásil.



Približne 50.000 Srbov žijúcich v obciach na severe Kosova vrátane Zvečanu bojkotovalo 23. apríla komunálne voľby. Dôvodom bolo nesplnenie ich požiadavky na väčšiu autonómiu.



Volebná účasť bola len 3,4 percenta a miestni Srbi uviedli, že nebudú spolupracovať s novými starostami v týchto obciach, pretože ich nezastupujú. Všetci z týchto starostov sú zástupcovia politických strán etnických Albáncov.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008, ale Belehrad ho stále pokladá za svoju provinciu. V Kosove žije približne 120.000 Srbov, mnohí z nich v štyroch severných okresoch, ktoré majú spoločnú hranicu so Srbskom.