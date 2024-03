Vučič navrhol za kandidáta na premiéra Miloša Vučeviča,svojho spojenca

Belehrad 31. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu navrhol svojho blízkeho spojenca Miloša Vučeviča za kandidáta na nového premiéra. Vučevič má viesť túto balkánsku krajinu v čase napätia medzi Belehradom a Kosovom, ako aj v čase rusko-ukrajinského vojnového konfliktu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.



Nominácia prichádza viac ako tri mesiace po tom, ako ich Srbská pokroková strana (SNS) získala 17. decembra v celoštátnych voľbách najviac hlasov. Vučevič prevzal vedenie strany po tom, ako Vučič vlani odstúpil z postu jej lídra. "Navrhujem parlamentu Miloša Vučeviča za kandidáta na predsedu vlády Srbska," napísal Vučič na sociálnych sieťach.



Vučevič (49) je povolaním právnik, v predchádzajúcej vláde premiérky Any Brnabičovej bol podpredsedom vlády a ministrom obrany. Vládnuca strana má v 250-člennom parlamente 113 kresiel a na zostavenie vlády bude musieť hľadať partnerov, všíma si Reuters. Socialisti a Aliancia vojvodinských Maďarov (VMSZ), tradiční partneri SNS, majú 13, resp. šesť poslancov.



Očakáva sa, že Vučevič zostaví vládu v najbližších týždňoch. Vláda bude stáť pred ťažkou úlohou - vyvážiť väzby Srbska s Ruskom a Čínou so snahou krajiny o vstup do Európskej únie. Hoci Srbsko so štatútom kandidátskej krajiny na členstvo v EÚ na pôde OSN odsúdilo ruskú inváziu na Ukrajinu, k sankciám voči Moskve sa už odmietlo pripojiť.



Nová vláda bude musieť vyriešiť aj problémy so svojou bývalou provinciou Kosovo, čo sa považuje za kľúčové pre pokrok v rokovaniach o budúcom členstve Srbska v EÚ.