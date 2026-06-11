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Štvrtok 11. jún 2026
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Vučič naznačil rezignáciu, vylúčený nie je premiérsky post

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Na snímke prezident Srbska Aleksandar Vučič. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vučičovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka.

Autor TASR
Záhreb 10. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu vyhlásil, že má v úmysle odstúpiť pred koncom svojho súčasného funkčného obdobia a zvažuje kandidatúru na premiéra. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.

Vučičovi druhé prezidentské funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať vo funkcii iba dve volebné obdobia, a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády. Na otázku Rádia Belehrad, či plánuje odstúpiť v priebehu nasledujúcich troch alebo štyroch mesiacov, Vučič odpovedal: „Možno aj skôr.

Osobnosti z vedenia vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) ako Miloš Vučevič a Ana Brnabičová v minulosti naznačili, že by mohol pokračovať v politickej kariére ako premiér. V súčasnej funkcii čelí rastúcemu tlaku na rezignáciu uprostred dlhodobých študentských a občianskych protestov po nešťastí na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024.

Vučič oznámil „dôležité stretnutie“ v rámci SNS. Z jej vedenia formálne odstúpil v máji 2023. Povedal tiež, že parlamentné voľby sa uskutočnia „v priebehu niekoľkých mesiacov“, a ich presné načasovanie označil za technickú záležitosť.

„Voľby budú o tri alebo štyri mesiace. Nebudú v júli ani v auguste a či ich dovtedy vyhlásia, je iná vec,“ povedal.

Vučič bol srbským premiérom už v rokoch 2014 – 2017, predtým v rokoch 2012 – 2014 pôsobil ako podpredseda vlády. Podľa analytikov bude kľúčovým testom pre jeho politickú budúcnosť výsledok prípadných predčasných parlamentných volieb a to, či sa protestné hnutie premení na organizovanú politickú silu.
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