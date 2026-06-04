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Vučič: Neverím, že by EÚ v akomkoľvek smere vydierala Srbsko

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Srbský prezident Aleksandar Vučič (vpravo) si podáva ruku s predsedom Európskej rady Antóniom Costom pred ich stretnutím v Belehrade 4. júna 2026. Foto: TASR/AP

Vučič poznamenal, že hodnota obchodu medzi Srbskom a EÚ dosahuje 58 miliárd eur a že EÚ sa podieľa na väčšine srbských vývozov i dovozov.

Autor TASR
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Belehrad 4. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič neverí, že by EÚ v akomkoľvek smere vydierala Srbsko. Vyhlásil to vo štvrtok po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, TASR o tom informuje podľa správ agentúr Tanjug a Hina.

„Som veľmi vďačný predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi za túto návštevu, za otvorenú výmenu názorov, ako aj za plány do budúcnosti. Mali sme dlhé diskusie včera večer aj dnes ráno, a to je mimoriadne dôležité pre nás ako krajinu, ktorá je na ceste do EÚ a zdieľa s Európou politické a hodnotové názory, ako aj - čo je podľa mňa najdôležitejšie - pre ekonomiku, ktorá nás spája,“ uviedol vo štvrtok Vučič. „Oni (EÚ) povedia to, čo musia povedať. My povieme to, čo musíme povedať - nie je tam žiadna veľká filozofia,“ doplnil neskôr.

EÚ podľa Costu nikoho nevydiera a nevytvára pre nikoho prekážky, ale otvorene spolupracuje so srbskými úradmi s cieľom dosiahnuť výsledky čo najskôr. Poukázal však na problémy napríklad pri plnej implementácii odporučení v oblasti súdnictva či plnom súlade s odporúčaniami Benátskej komisie ohľad volebnej legislatívy.

Vučič poznamenal, že hodnota obchodu medzi Srbskom a EÚ dosahuje 58 miliárd eur a že EÚ sa podieľa na väčšine srbských vývozov i dovozov. „Tiež je dôležité, že naše vývozy narastajú,“ pokračoval s tým, že v rámci vývozu regiónu do EÚ Srbsko tvorí 57,1 percenta tovarov a služieb.

V Čiernej Hore sa v piatok uskutoční spoločný summit EÚ a západného Balkánu za účasti Costu i Vučiča. Srbský prezident sa na jeho okraji bilaterálne stretne s viacerými európskymi lídrami, okrem iných aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom.

Srbské spravodajské služby vo štvrtok varovali pred „vysokým bezpečnostným rizikom“ a prezidentovi odporučili necestovať na summit. Vučič však neskôr uviedol, že sa na summite aj tak zúčastní.
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