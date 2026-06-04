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Vučič: Neverím, že by EÚ v akomkoľvek smere vydierala Srbsko
Vučič poznamenal, že hodnota obchodu medzi Srbskom a EÚ dosahuje 58 miliárd eur a že EÚ sa podieľa na väčšine srbských vývozov i dovozov.
Autor TASR
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Belehrad 4. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič neverí, že by EÚ v akomkoľvek smere vydierala Srbsko. Vyhlásil to vo štvrtok po rokovaní s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, TASR o tom informuje podľa správ agentúr Tanjug a Hina.
„Som veľmi vďačný predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi za túto návštevu, za otvorenú výmenu názorov, ako aj za plány do budúcnosti. Mali sme dlhé diskusie včera večer aj dnes ráno, a to je mimoriadne dôležité pre nás ako krajinu, ktorá je na ceste do EÚ a zdieľa s Európou politické a hodnotové názory, ako aj - čo je podľa mňa najdôležitejšie - pre ekonomiku, ktorá nás spája,“ uviedol vo štvrtok Vučič. „Oni (EÚ) povedia to, čo musia povedať. My povieme to, čo musíme povedať - nie je tam žiadna veľká filozofia,“ doplnil neskôr.
EÚ podľa Costu nikoho nevydiera a nevytvára pre nikoho prekážky, ale otvorene spolupracuje so srbskými úradmi s cieľom dosiahnuť výsledky čo najskôr. Poukázal však na problémy napríklad pri plnej implementácii odporučení v oblasti súdnictva či plnom súlade s odporúčaniami Benátskej komisie ohľad volebnej legislatívy.
Vučič poznamenal, že hodnota obchodu medzi Srbskom a EÚ dosahuje 58 miliárd eur a že EÚ sa podieľa na väčšine srbských vývozov i dovozov. „Tiež je dôležité, že naše vývozy narastajú,“ pokračoval s tým, že v rámci vývozu regiónu do EÚ Srbsko tvorí 57,1 percenta tovarov a služieb.
V Čiernej Hore sa v piatok uskutoční spoločný summit EÚ a západného Balkánu za účasti Costu i Vučiča. Srbský prezident sa na jeho okraji bilaterálne stretne s viacerými európskymi lídrami, okrem iných aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom.
Srbské spravodajské služby vo štvrtok varovali pred „vysokým bezpečnostným rizikom“ a prezidentovi odporučili necestovať na summit. Vučič však neskôr uviedol, že sa na summite aj tak zúčastní.
„Som veľmi vďačný predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi za túto návštevu, za otvorenú výmenu názorov, ako aj za plány do budúcnosti. Mali sme dlhé diskusie včera večer aj dnes ráno, a to je mimoriadne dôležité pre nás ako krajinu, ktorá je na ceste do EÚ a zdieľa s Európou politické a hodnotové názory, ako aj - čo je podľa mňa najdôležitejšie - pre ekonomiku, ktorá nás spája,“ uviedol vo štvrtok Vučič. „Oni (EÚ) povedia to, čo musia povedať. My povieme to, čo musíme povedať - nie je tam žiadna veľká filozofia,“ doplnil neskôr.
EÚ podľa Costu nikoho nevydiera a nevytvára pre nikoho prekážky, ale otvorene spolupracuje so srbskými úradmi s cieľom dosiahnuť výsledky čo najskôr. Poukázal však na problémy napríklad pri plnej implementácii odporučení v oblasti súdnictva či plnom súlade s odporúčaniami Benátskej komisie ohľad volebnej legislatívy.
Vučič poznamenal, že hodnota obchodu medzi Srbskom a EÚ dosahuje 58 miliárd eur a že EÚ sa podieľa na väčšine srbských vývozov i dovozov. „Tiež je dôležité, že naše vývozy narastajú,“ pokračoval s tým, že v rámci vývozu regiónu do EÚ Srbsko tvorí 57,1 percenta tovarov a služieb.
V Čiernej Hore sa v piatok uskutoční spoločný summit EÚ a západného Balkánu za účasti Costu i Vučiča. Srbský prezident sa na jeho okraji bilaterálne stretne s viacerými európskymi lídrami, okrem iných aj s predsedom vlády SR Robertom Ficom.
Srbské spravodajské služby vo štvrtok varovali pred „vysokým bezpečnostným rizikom“ a prezidentovi odporučili necestovať na summit. Vučič však neskôr uviedol, že sa na summite aj tak zúčastní.