Vučič nevylúčil vystúpenie Srbska z Rady Európy, ak tam vstúpi Kosovo

Belehrad/Priština 25. marca (TASR) - Nadchádzajúce očakávané prijatie Kosova do Rady Európy (RE) vyvolalo vlnu nevôle v Srbsku, informovala v pondelok agentúra APA. Tamojší prezident Aleksandar Vučič koncom týždňa nevylúčil, že v takomto prípade Srbsko z Rady Európy vystúpi.



"Uvidíme, či Srbsko (v prípade prijatia Kosova) zostane v Rade Európy alebo nie," povedal Vučič pre televízny kanál Prva bez uvedenia bližších podrobností.



Internetový portál Nova v pondelok v tejto súvislosti pripomenul, ako sa Vučič prijatím francúzsko-nemeckého plánu na normalizáciu vzťahov medzi Belehradom a Prištinou a príslušnej rámcovej dohody z Ochridu zaviazal, že Srbsko nebude brániť prijatiu Kosova do medzinárodných inštitúcií.



Samotné Kosovo o prijatie do Rady Európy požiadalo ešte v roku 2022 a už vtedy to vyvolalo nevôľu Belehradu, pripomína APA.



Výbor Parlamentného zhromaždenia RE pre politické otázky a demokraciu sa bude správou bývalej gréckej ministerky zahraničných vecí Dory Bakojannisovej o Kosove zaoberať v stredu.



Juhosrbská provincia vyhlásila nezávislosť vo februári 2008, pričom Belehrad ju doposiaľ odmieta uznať. Európskou úniou vedené rozhovory o normalizácii vzťahov prebiehajú od roku 2011.



Predovšetkým vlani došlo k závažným potýčkam medzi príslušníkmi srbskej menšiny zo severu Kosova s tamojšou políciou, ale aj s vojakmi jednotky NATO (KFOR). K najvážnejšiemu incidentu došlo 23. septembra 2023, keď srbské komando pod vedením kontroverzného kosovskosrbského politika a podnikateľa Milana Radoičiča napadlo policajnú hliadku pri obci Banjska. Počas niekoľko hodín trvajúcich bojov zahynul jeden kosovský policajt a traja útočníci.



Radoičič, ktorý za útok prevzal zodpovednosť, sa odvtedy nachádza v Belehrade. Vučič tvrdí, že v spomínanom prípade naďalej prebieha vyšetrovanie zo strany srbskej justície.