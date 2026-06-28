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Vučič: Nevzdáme sa priateľstva s Ruskom, budeme plniť aj záväzky k EÚ
Krajina čelí vlne občianskych protestov po tragédii v Novom Sade, kde začiatkom novembra 2024 pri zrútení betónového prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici zahynulo 16 ľudí.
Autor TASR
Belehrad 28. júna (TARS) - Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu večer na zhromaždení svojich podporovateľov v Belehrade povedal, že jeho krajina sa nevzdá priateľstva s Ruskom a Čínou, ale bude tiež plniť záväzky, ktoré prijala v rámci úsilia o členstvo v EÚ. TASR o tom píše podľa agentúry TASS.
„Kráčame európskou cestou. Nebudeme však kaziť naše priateľské vzťahy, napríklad s Čínou alebo Ruskom. Nenecháme našich priateľov v problémoch. Vážime si tieto priateľské väzby,“ povedal. „Pokiaľ ide o urýchlenie nášho pokroku na európskej ceste, splníme si svoje záväzky,“ dodal.
Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi. Jeho druhé funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba dve volebné obdobia, a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády.
Srbský prezident podľa Reuters uviedol, že svojej vládnucej Srbskej pokrokovej strane pomôže zvíťaziť v budúcich voľbách. Ich termín však neurčil. Riadny termín parlamentných aj prezidentských volieb vychádza na rok 2027, Vučič ale nedávno naznačil, že by ich mohol vyhlásiť skôr.
Krajina čelí vlne občianskych protestov po tragédii v Novom Sade, kde začiatkom novembra 2024 pri zrútení betónového prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici zahynulo 16 ľudí. Protestujúci, opozícia a ľudskoprávne organizácie tvrdia, že išlo o všeobecné zlyhanie vlády a dôsledok korupcie.
„Kráčame európskou cestou. Nebudeme však kaziť naše priateľské vzťahy, napríklad s Čínou alebo Ruskom. Nenecháme našich priateľov v problémoch. Vážime si tieto priateľské väzby,“ povedal. „Pokiaľ ide o urýchlenie nášho pokroku na európskej ceste, splníme si svoje záväzky,“ dodal.
Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu oznámil, že v priebehu niekoľkých týždňov odstúpi. Jeho druhé funkčné obdobie vyprší v máji budúceho roka. Srbská ústava umožňuje prezidentovi zotrvať v úrade iba dve volebné obdobia, a preto by mohol pokračovať v politickej kariére ako predseda vlády.
Srbský prezident podľa Reuters uviedol, že svojej vládnucej Srbskej pokrokovej strane pomôže zvíťaziť v budúcich voľbách. Ich termín však neurčil. Riadny termín parlamentných aj prezidentských volieb vychádza na rok 2027, Vučič ale nedávno naznačil, že by ich mohol vyhlásiť skôr.
Krajina čelí vlne občianskych protestov po tragédii v Novom Sade, kde začiatkom novembra 2024 pri zrútení betónového prístrešku na zrekonštruovanej železničnej stanici zahynulo 16 ľudí. Protestujúci, opozícia a ľudskoprávne organizácie tvrdia, že išlo o všeobecné zlyhanie vlády a dôsledok korupcie.