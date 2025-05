Vučič odkázal študentom, že na predčasné voľby nebudú dlho čakať

Belehrad 8. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu odkázal študentom organizujúcich protivládne protesty, že nebudú musieť dlho čakať na predčasné parlamentné voľby, ktoré považujú za jediné riešenie politickej krízy v krajine. Informovala o tom agentúra AFP. Vučič sa podľa nej nezmienil o žiadnom dátume, kedy by mohli byť voľby vypísané, píše TASR.



Srbskom v súčasnosti otriasajú protesty vedené študentmi. Sú reakciou na zrútenie betónovej nadstavby nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový Sad. K tejto tragédii došlo 1. novembra 2024 a zahynulo pri nej 16 ľudí, väčšinou študentov.



Časť srbskej verejnosti túto tragédiu spája s korupciou, ktorá v krajine podľa nich ovplyvňuje každodenný život, činnosť vládnych inštitúcií i realizáciu stavieb.



Srbskí študenti na okamžité rozpustenie parlamentu a usporiadanie predčasných volieb vyzvali v pondelok, respektíve menej než týždeň po tom, čo sa k ich protestom prvýkrát pripojili aj odborové zväzy.



„Na voľby nebudú musieť dlho čakať, mali by sa začať pripravovať,“ povedal Vučič v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. „Kedy budú? Keď sa pod ne podpíše neoprávnená inštitúcia,“ dodal v narážke na študentov, ktorí ho už niekoľko mesiacov nazývajú „neoprávneným“ riešiť ich požiadavky, objasnila AFP.



Pod tlakom protestov už odstúpilo niekoľko vysokopostavených predstaviteľov vrátane premiéra Miloša Vučeviča, starostu Nového Sadu Milana Djuriča i ministrov dopravy a obchodu. Tieto gestá však verejnosť neuspokojili a protesty pokračujú. Novú vládu, ktorú v polovici apríla zvolil parlament, teraz vedie málo známy profesor medicíny Djuro Macut.



Požiadavky protestujúcich zahŕňajú vyvodenie zodpovednosti za tragédiu v Novom Sade, stíhanie osôb, ktoré napadli demonštrantov, stiahnutie obvinení voči študentom zadržaným počas blokád a vyšetrenie údajného použitia sonického dela počas marcovej demonštrácie.