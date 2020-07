Vučič oznámil, že zákaz vychádzania pravdepodobne zavedený nebude

Belehrad 8. júla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu upustil od prísľubu, že v hlavnom meste Belehrad bude platiť od piatka večera do pondelka rána zákaz vychádzania vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v meste. Informovala o tom agentúra DPA.



"Postavený pred situáciu som sa domnieval, že zákaz vychádzania je nevyhnutný a že zákaz pohybu a kontaktov je jedinou záchranou a cestou k rýchlemu uzdraveniu," povedal Vučič v televíznom prejave k občanom s tým, že konečné rozhodnutie o zákaze vychádzania padne vo štvrtok.



Podľa internetového spravodajského portálu Balkaninsight.com prezident povedal, že "s najväčšou pravdepodobnosťou" zmienený víkendový zákaz vychádzania zavedený nebude.



Okrem pravidelných nočných zákazov vychádzania by išlo o prvý víkendový zákaz vychádzania od začiatku mája, keď Srbi museli zostať doma viac ako tri dni.



Vučič ohlásil v utorok v štátnej televízii opätovný zákaz vychádzania, ako i ďalšie reštriktívne opatrenia s cieľom zastaviť prudký nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.



"Všetky belehradské nemocnice sú takmer plné," vyhlásil Vučič s tým, že "mimoriadne kritická" situácia je v Belehrade.



Jeho oznámenie vyvolalo v srbskej metropole protesty, ktoré v utorok večer prerástli do násilností.



Protestujúci zablokovali dopravu a spočiatku nedošlo k nijakým incidentom. Keď však skupina približne 100 demonštrantov vtrhla do budovy parlamentu, policajné jednotky použili na rozohnanie davu slzotvorný plyn. Demonštranti do policajtov hádzali kamene a betónové kontajnery a zapaľovali svetlice.



Polícia uviedla, že zranenia utrpelo 43 jej príslušníkov.



Protestujúci zároveň vyzývali na odstúpenie Vučiča, ktorého obviňujú z toho, že pandémiu COVID-19 zneužíva na politické ciele.



K uvoľneniu obmedzení spojených s koronavírusovou krízou totiž došlo krátko pred júnovými parlamentnými voľbami, v ktorých zvíťazila Vučičova Srbská pokroková strana (SNS).



Srbsko v utorok potvrdilo 13 nových úmrtí na ochorenie COVID-19 - išlo o vôbec najvyšší denný nárast od vypuknutia koronavírusovej pandémie. V stredu pribudlo 11 úmrtí a 357 nových prípadov infekcie.