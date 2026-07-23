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Vučič: Parlamentné voľby v Srbsku budú v októbri alebo novembri

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Na snímke srbský prezident Aleksandar Vučič vystupuje počas summitu Ukrajiny s juhovýchodnou Európou v Kyjeve v stredu 15. júla 2026. Foto: TASR/AP

Koncom júna Vučič oznámil, že o pár týždňov odstúpi z funkcie.

Autor TASR
Belehrad 23. júla (TASR) - Parlamentné voľby v Srbsku sa budú konať v októbri alebo novembri a prezidentské voľby sa uskutočnia „o niečo neskôr“. V Belehrade to vo štvrtok vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučič, podľa ktorého bude termín parlamentných volieb oznámený v septembri alebo začiatkom októbra, informovala agentúra Tanjug, píše TASR.

Vučič to uviedol na spoločnej tlačovej konferencii s českým premiérom Andrejom Babišom, ktorý je v Srbsku na oficiálnej návšteve.

Srbský prezident v rámci odpovede na otázku českého novinára, či a kedy budú voľby vypísané, odpovedal: „Už minulý rok som povedal, že voľby sa uskutočnia do konca roka 2026, a svoj sľub dodržím. Je na ľuďoch, aby slobodne vyjadrili svoju vôľu.

Vučičovo oznámenie týkajúce sa volieb prichádza v čase pretrvávajúceho politického napätia v Srbsku. Táto balkánska krajina od konca roku 2024 zažíva rozsiahle protivládne protesty, ktoré sa začali po tragickom zrútení novovybudovaného prístrešku nad vchodom do budovy železničnej stanice v Novom Sade. K nehode, pri ktorej prišlo o život 16 ľudí vo veku od šiestich do 74 rokov, došlo 1. novembra 2024.

Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie, požadujú politické zmeny a predčasné parlamentné voľby. Vučič však výzvy na okamžité vypísanie volieb odmietal a tvrdil, že sa uskutočnia v riadnom termíne.

Koncom júna Vučič oznámil, že o pár týždňov odstúpi z funkcie. Podľa analytikov si tak otvára cestu k možnému návratu do čela vlády ako premiér, pretože po dvoch prezidentských mandátoch už na post hlavy štátu nemôže kandidovať.
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