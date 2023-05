Vučič po masových streľbách navrhol znovuzavedenie trestu smrti

Belehrad 5. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v piatok uviedol, že tamojšej premiérke Ane Brnabičovej navrhol opätovné zavedenie trestu smrti v súvislosti s dvoma masovými streľbami, ktoré si v Srbsku za dva dni vyžiadali 17 obetí a 20 zranených, uviedol spravodajský web Danas.rs.



Vučič to povedal na piatkovej mimoriadnej tlačovej konferencii po ďalšej streľbe pri Meste Mladenovac.



"Dnes ráno som premiérke navrhol, aby sme sa vrátili k trestu smrti. Oni sú však proti tomu, lebo by sme popri Bielorusku boli jediní v Európe," podotkol s tým, že predtým sa aj on vyslovil proti trestu smrti, čo v súčasnosti "horko oľutoval".



Pri streľbe, ku ktorej došlo vo štvrtok krátko pred polnocou pri Mladenovci v obciach Dubona a Šepšin, zahynulo osem osôb, z toho najmladšia obeť mala iba 15 rokov, informovali tamojšie médiá. Zranenia utrpelo 14 ľudí, pričom stav najmenej dvoch z nich je kritický.



Páchateľ (21) sa pokúsil utiecť; uniesol dokonca taxikára, ktorého prinútil, aby ho odviezol do domu svojho strýka pri meste Kragujevac, kde ho polícia po niekoľkých hodinách aj zadržala.



Počas vypočúvania opakovane deklaroval, že motívom jeho činu bolo "znevažovanie", čo viackrát zopakoval, avšak bez uvedenia konkrétnych podrobností.



Vučič na piatkovej tlačovej konferencii tiež uviedol, že páchateľ mal v čase útoku na sebe tričko s nacistickým motívom.



Srbský prezident zároveň vyhlásil, že v súvislosti s najnovšími incidentmi je v krajine potrebné zaviesť opatrenia, ktoré prinesú výsledky. Ohlásil okrem iných nasadenie 1200 ďalších policajtov na školách, zaistenie väčšej bezpečnosti vo vzdelávacích zariadeniach, konfiškáciu zbraní a obrovské pokuty. Tamojšiemu ministerstvu vnútra zároveň nariadil, aby všetky osoby, ktoré majú zbrane v nelegálnej držbe, ich počas nasledujúceho mesiaca odovzdali, v opačnom prípade budú nasledovať "brutálne sankcie".



V Srbsku je pritom od dnes až do nedele v platnosti štátny smútok v súvislosti s prvou masovou streľbou, ku ktorej došlo na základnej škole v centre Belehradu. Trinásťročný žiak školy Kosta K. tam zastrelil osem spolužiakov - sedem dievčat a jedného chlapca - a zranil ďalších šesť detí a učiteľku. Ako motív svojho činu polícii uviedol, že bol zo strany spolužiakov vystavený šikane.



Čiernohorský premiér Dritan Abazovič medzitým v piatok uviedol, že jeho krajina v súvislosti s udalosťami v Srbsku vyhlási na nedeľu deň štátneho smútku.