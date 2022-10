Vučič: Pochopili sme odkaz Chorvátska

Záhreb/Belehrad 8. októbra (TASR) - Po oznámení Chorvátska, že v súlade so sankciami Európskej únie neumožní prepravu ruskej ropy prostredníctvom svojej štátnej transportnej spoločnosti JANAF, sa Srbsko rozhodlo vybudovať ropovod s Maďarskom a diverzifikovať svojich dodávateľov energií aj trasy. V sobotu to vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorého citovala chorvátska tlačová agentúra HINA. Správu priniesla aj srbská agentúra Tanjug.



"Ukázalo sa, že Chorvátsko je nespoľahlivý dodávateľ, a my sme tento jeho odkaz pochopili," povedal Vučič vo svojom prejave k občanom.



Diverzifikácia zdrojov a prepravných trás bude zahŕňať výstavbu 128 kilometrov dlhého ropovodu zo srbského mesta Nový Sad do maďarskej obce Algyő, uviedol Vučič. Dodal, že dohoda bola dosiahnutá s maďarským premiérom Viktorom Orbánom a tento projekt zaistí väčší výber typov ropy a dodávateľov.



Ropovod bude stáť 100 miliónov eur, čiastočne bude viesť popri trase plynovodu do Maďarska a bude to "krvné riečisko" krajiny, povedal srbský prezident.



Vučič takisto oznámil, že Srbsko nasledujúcich šesť rokov investuje 12 miliárd eur do svojej energetickej infraštruktúry.



Tento strategický plán zahŕňa aj výstavbu doplnkového ropovodu cez Severné Macedónsko do prístavného mesta Durrës na jadranskom pobreží Albánska a tiež výstavbu ďalšej ropnej rafinérie na spracovanie ropy z Venezuely, Iránu a od ďalších producentov. Plánovaná je aj výstavba doplnkových plynovodov, vrátane tých do Rumunska a Azerbajdžanu.



Vučičov prejav k občanom sa zameriaval na sedem oblastí vrátane Kosova, energií, financií, verejného dlhu a potravín. V úvode prezident povedal, že srbské vedenie nie je ochotné prijať nezávislosť Kosova a členstvo Kosova v OSN.