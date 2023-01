Vučič: Pre Srbsko sú Krym i Donbas ukrajinské územia

Belehrad 18. januára (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič odmieta ruské územné nároky na Ukrajine a tvrdí, že polostrov Krym i východoukrajinský región Donbas patria Kyjevu. Vučič to uviedol v stredu v rozhovore pre agentúru Bloomberg, z ktorého citoval britský denník Financial Times (FT), informuje TASR.



"Od samého začiatku sme hovorili, že nie sme schopní a nemôžeme podporiť ruskú inváziu na Ukrajinu. Pre nás sú Krym i Donbas ukrajinské — a tak to aj ostane," povedal srbský prezident.



Srbsko sa po vypuknutí vojny na Ukrajine odmietlo pridať k západným sankciám voči Rusku. Belehrad však na pôde Organizácie Spojených národov podporil rezolúcie odsudzujúce ruskú inváziu na Ukrajinu a viackrát podporil suverenitu Ukrajiny, napísal FT.



Srbsko je takmer úplne závislé od dovozu ruského zemného plynu a na pôde OSN sa spolieha na podporu Moskvy v otázke nezávislosti Kosova.



Belehrad sa však v uplynulých mesiacoch začal dištancovať od Ruska aj v oblasti energetiky a v snahe o dosiahnutie trvalého riešenia v otázke Kosova spolupracuje so západnými krajinami, všíma si FT.