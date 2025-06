Vučič pricestoval na Ukrajinu, v Odese podporil jej územnú celistvosť

Odesa 11. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý dlhodobo udržiava úzke vzťahy s Ruskom, uskutočnil v stredu svoju prvú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022. Vučič na Ukrajine vyhlásil, že podporuje územnú celistvosť krajiny. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Srbsko si počas viac než tri roky trvajúcej invázie Ruska na Ukrajinu zachováva oficiálnu politiku neutrality a odmieta, že by vyzbrojovalo ktorúkoľvek zo znepriatelených strán.



V uplynulých dňoch však Rusko obvinilo srbské zbrojovky z toho, že sa „pokúšajú bodnúť Rusku nôž do chrbta" predajom munície pre Ukrajinu. Ani Belehrad, ani Kyjev to pritom nepotvrdil ani nevyvrátil.



Vučič sa zúčastnil na summite organizovanom ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v prístavnom meste Odesa, kde sa zišli lídri z viacerých krajín juhovýchodnej Európy.



„V mene mojej krajiny môžem povedať, že Srbsko bude naďalej veľmi pevné v dodržiavaní Charty OSN a medzinárodného verejného práva, ktoré zahŕňa ochranu územnej celistvosti krajín uznaných OSN ako najdôležitejšiu zásadu,“ povedal Vučič.



Srbský prezident sa len pred niekoľkými týždňami zúčastnil na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny na Červenom námestí v Moskve, pripomína AFP.



Vučič sa podľa agentúry pokúsil nájsť kompromis medzi tradičným spojencom Ruskom a túžbou Srbska vstúpiť do Európskej únie, ktorá je jedným z hlavných podporovateľov Ukrajiny vo vojne proti ruskej invázii.