Vučič pricestuje na Ukrajinu po prvý raz od začiatku ruskej invázie

Belehrad 11. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý udržiava silné vzťahy s Ruskom, v stredu po prvý raz od začiatku vojny navštívi Ukrajinu, oznámil úrad prezidenta. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Balkánska krajina s úzkymi historickými väzbami na Rusko si v rámci vojny zachovávala politiku neutrality a poprela, že by dodávala zbrane ktorejkoľvek strane konfliktu. Vučič sa pred pár týždňami osobne pripojil aj k oslavám 80. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom na Červenom námestí v Moskve.



V uplynulých dňoch Rusko obvinilo srbské zbrojárske spoločnosti, že predajom munície Ukrajine "sa snažia vraziť Rusku dýku do chrbta", píše AFP. Srbsko ani Ukrajina však nepotvrdili, že by Kyjev používal muníciu pôvodom z Belehradu.



„Prezident Srbskej republiky v stredu 11. júna navštívi Ukrajinu, kde sa zúčastni na summite Ukrajina – juhovýchodná Európa,“ uviedol vo vyhlásení úrad prezidenta. Ide o prvú návštevu srbského lídra na Ukrajinu od februára 2022, keď Moskva začala inváziu proti susednej krajine.



Srbsko napriek invázii odmieta prerušiť vzťahy s Moskvou. Belehrad je závislý od lacného plynu, ktorý mu Moskva poskytuje, pripomína AFP.