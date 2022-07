Vučič prijal Sáncheza: Španielsko je jedným z priateľov Srbska

Belehrad 29. júla (TASR) - Návštevou Srbska odštartoval v piatok španielsky premiér Pedro Sánchez svoje turné po krajinách západného Balkánu, ktorého cieľom je vyjadriť podporu Španielska v eurointegračných snahách týchto štátov. Sánchez sa v Belehrade stretol so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Jeho ďalšími zastávkami na Balkáne budú Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Albánsko, uvádza TASR na základe správy agentúry AP.



Jednotlivé balkánske štáty sa nachádzajú v rôznych fázach prístupového procesu do EÚ. Predstavitelia Únie sa v ostatnom čase snažia povzbudiť vlády týchto krajín v reformnom úsilí, ktoré je potrebné pre prístupový proces. Obávajú sa totiž, že Rusko by sa mohlo pokúsiť rozšíriť svoj vplyv v regióne. Srbsko sa odmietlo pripojiť k sankciám západných krajín proti Rusku po jeho invázii na Ukrajinu a vyhlasuje, že s ním má priateľské vzťahy.



Sánchez podľa vlastných slov chce tlmočiť predstaviteľom Srbska a ostatných štátov západného Balkánu, že tieto krajiny "patria do Európy".



"Španielsko je vaším spojencom, ktorý vás bude podporovať v úsilí o vstup do Európskej únie," povedal Sánchez na spoločnej tlačovej konferencii s Vučičom. Bilaterálne vzťahy Španielska so Srbskom sú podľa neho "vynikajúce".



Vučič označil Španielsko za "skutočného priateľa, jedného z najväčších priateľov Srbska na svete".



Španielsko je jednou z piatich členských krajín Európskej únie – popri Slovensku, Cypre, Grécku a Rumunsku – ktoré neuznávajú nezávislosť Kosova.