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Vučič prisľúbil pomoc Ukrajine, deklaráciu o tlaku na Rusko nepodpísal
Vučič sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zúčastnil sa na summite Ukrajina – juhovýchodná Európa.
Autor TASR
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Kyjev 15. júla (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič počas stredajšej návštevy Kyjeva prisľúbil Ukrajine ďalšiu humanitárnu pomoc. Odmietol však podpísať spoločnú deklaráciu regionálneho summitu, ktorá vyzýva na pokračovanie vojenskej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny a sprísnenie tlaku na Rusko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vučič sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zúčastnil sa na summite Ukrajina – juhovýchodná Európa. Išlo o prvú návštevu srbského prezidenta v ukrajinskej metropole za viac ako desať rokov a zároveň o jeho druhú cestu na Ukrajinu po účasti na rovnakom summite v Odese vlani.
Srbský prezident prisľúbil ďalšiu finančnú, zdravotnícku a energetickú pomoc vrátane podpory pri obnove jedného z ukrajinských miest, ktorého názov nešpecifikoval. „Doteraz sme neurobili dosť a urobíme maximum, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre Ukrajincov v tomto meste,“ povedal srbským novinárom.
Zároveň potvrdil, že Srbsko nepodporilo záverečné vyhlásenie summitu. Dokument vyzýva na pokračovanie politickej, vojenskej, finančnej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny, ako aj na zvýšenie tlaku na Rusko.
Srbsko, ktoré je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, sa odmieta pripojiť k západným sankciám proti Rusku. Moskva je zároveň jeho najväčším dodávateľom zemného plynu. Belehrad však opakovane potvrdil podporu územnej celistvosti Ukrajiny a na pôde Organizácie Spojených národov odsúdil ruskú inváziu.
Vučič zároveň vyhlásil, že Srbsko bude naďalej podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. „Ukrajina, Moldavsko aj ostatní sa môžu vždy spoľahnúť na podporu Srbska,“ povedal.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Srbsko Ukrajine približne 60 miliónov eur vo forme nevojenskej a nesmrtiacej pomoci. Moskva však Belehrad opakovane obvinila z dodávok munície Ukrajine prostredníctvom sprostredkovateľov, čo srbská vláda odmieta.
Vučič sa v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zúčastnil sa na summite Ukrajina – juhovýchodná Európa. Išlo o prvú návštevu srbského prezidenta v ukrajinskej metropole za viac ako desať rokov a zároveň o jeho druhú cestu na Ukrajinu po účasti na rovnakom summite v Odese vlani.
Srbský prezident prisľúbil ďalšiu finančnú, zdravotnícku a energetickú pomoc vrátane podpory pri obnove jedného z ukrajinských miest, ktorého názov nešpecifikoval. „Doteraz sme neurobili dosť a urobíme maximum, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky pre Ukrajincov v tomto meste,“ povedal srbským novinárom.
Zároveň potvrdil, že Srbsko nepodporilo záverečné vyhlásenie summitu. Dokument vyzýva na pokračovanie politickej, vojenskej, finančnej a bezpečnostnej podpory Ukrajiny, ako aj na zvýšenie tlaku na Rusko.
Srbsko, ktoré je kandidátskou krajinou na vstup do Európskej únie, sa odmieta pripojiť k západným sankciám proti Rusku. Moskva je zároveň jeho najväčším dodávateľom zemného plynu. Belehrad však opakovane potvrdil podporu územnej celistvosti Ukrajiny a na pôde Organizácie Spojených národov odsúdil ruskú inváziu.
Vučič zároveň vyhlásil, že Srbsko bude naďalej podporovať vstup Ukrajiny do Európskej únie. „Ukrajina, Moldavsko aj ostatní sa môžu vždy spoľahnúť na podporu Srbska,“ povedal.
Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Srbsko Ukrajine približne 60 miliónov eur vo forme nevojenskej a nesmrtiacej pomoci. Moskva však Belehrad opakovane obvinila z dodávok munície Ukrajine prostredníctvom sprostredkovateľov, čo srbská vláda odmieta.