Vučič: Putin by zabránil bombardovaniu Juhoslávie

Soči 4. decembra (TASR) - Vladimir Putin by zabránil bombardovaniu Juhoslávie zo strany NATO, ak by bol v roku 1999 na čele Ruska. Po stredajších rokovaniach so šéfom Kremľa v ruskom čiernomorskom letovisku Soči to na tlačovej konferencii vyhlásil srbský prezident Aleksandar Vučič.



"Srbsko si váži Putina viac, než si ocenilo predchádzajúcich vodcov Ruska. Nech sa na nás za to Rusi nehnevajú. Ak by bol Putin v roku 1999 v Rusku v rozhodovacej funkcii, nikto by nás nebombardoval," uviedol Vučič, ktorého citovala agentúra TASS.



Ruský prezident Vladimir Putin na tlačovej konferencii povedal, že stredobodom rokovaní s Vučičom bola situácia na Balkáne, predovšetkým otázka Kosova.



"Podelili sme sa o názory na situáciu na Balkáne, predovšetkým v súvislosti s Kosovom, a na ďalšie naliehavé regionálne otázky," uviedol Putin. Poznamenal, že Moskva je pripravená podporiť kompromis v otázke Kosova, ak ho Belehrad a Priština dosiahnu. "Rozhodne Srbsko podporíme," zdôraznil.



Podľa Putina sa postoj Moskvy nezmenil. "Táto otázka by sa mala vyriešiť na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1144, ktorá obsahuje základné zásady mierového riešenia kosovskej krízy," uviedol šéf Kremľa s tým, že tieto zásady zahŕňajú rešpektovanie zvrchovanosti a územnej celistvosti, ako aj potrebu zabezpečiť legitímne záujmy všetkých etnických skupín v regióne.



Putin sa dotkol aj otázky plynovodu. Podľa jeho slov je možné, aby sa Srbsko podieľalo na tranzite ruského plynu cez plynovod Turecký prúd.



"Sme na to pripravení. Srbská časť plynovodu od hranice Bulharska po hranicu Maďarska je takmer pripravená, 90 percent (plynovodu) už bolo položených, 85 percent je pripravených," spresnil ruský prezident.



Okrem toho oznámil, že Moskva ponúka Belehradu pomoc pri modernizácii strojového parku srbského národného leteckého dopravcu.



"Sme pripravení nielen dodávať doma vyrobené lietadlá, ale tiež zriadiť regionálne stredisko údržby a opráv ruských lietadiel na letisku v Belehrade," dodal Putin.