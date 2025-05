Vučič: Ruské tvrdenie o srbských dodávkach Ukrajine preverí komisia

Belehrad 30. mája (TASR) - Tvrdenie ruskej Služby zahraničnej rozviedky (SVR), že srbské zbrojovky zásobujú Ukrajinu muníciou, preverí pracovná komisia, ktorá bola na tento účel vytvorená. Podľa denníka Danas to vo štvrtok uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorý dodal, že o tejto téme už súkromne hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše TASR.



Podrobnosti rozhovoru Vučič nechcel zverejnil. Objasnil len, že s „ruskými partnermi“ vytvorili „pracovnú skupinu, aby sme zistili fakty.“



SVR vo vyhlásení s názvom „Srbský vojenský priemysel sa snaží vraziť Rusku nôž do chrbta“ obviňuje najväčšie srbské zbrojárske firmy z utajovaného vývozu munície na Ukrajinu.



„Zásterkou (týchto) protiruských akcií je jednoduchá schéma využívajúca falošné certifikáty konečného užívateľa a sprostredkovateľské krajiny,“ píše sa v texte.



Sprostredkovateľmi sú údajne „najčastejšie krajiny NATO, predovšetkým Česko, Poľsko a Bulharsko. V poslednom čase sa na tento účel využívajú aj exotické varianty zahŕňajúce africké štáty,“ uviedla SVR.



„Príspevok srbských pracovníkov obranného priemyslu k vojne rozpútanej Západom, ktorej výsledok by Európa rada videla ako strategickú porážku Ruska, predstavujú státisíce nábojov do raketometov a húfnic, ako aj milión nábojov do ručných zbraní,“ píše sa v správe SVR.



Vučič podľa webu Danas priznal, že s „Českou republikou existuje zmluva, ale že neboli vydané žiadne povolenia a neboli dodané žiadne rakety.“



Dodal, že aj on sám je napádaný za vývoz zbraní do Ruska, o ktorom však tvrdí, že neexistuje. Vyhlásil, že tí, ktorí ho označujú za ruského špióna, teraz môžu povedať, že „pracuje pre iných.“



Vučič argumentoval, že továrne v Srbsku „musia žiť a pracovať,“ pričom doplnil, že v zbrojárstve pracuje v Srbsku približne 24.000 ľudí. Následne položil otázku, kam by mohlo Srbsko vyvážať zbrane, ak by nemohli ísť do Afriky, USA, ázijských krajín, Ruska alebo Európy.



Zdôraznil, že Srbsko je „nezávislá a suverénna krajina, ktorá je na európskej ceste, ale mala odvahu vyslať svojho najvyššieho predstaviteľa na (vojenskú) prehliadku v Moskve (9. mája) a odolať strašnému a desivému tlaku.“



Toto obvinenie na adresu Srbska zo strany Moskvy prichádza len tri dni po tom, ako Rusko a Srbsko predĺžili vzájomnú dohodu o dodávkach zemného plynu. Srbsko na jej základe platí za dovoz plynu z Ruska nižšie ceny.