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Vučič: S krátkou povinnou vojenskou službou sa začne v marci 2027
Služba bude trvať 75 dní. Ženy môžu slúžiť dobrovoľne.
Autor TASR
Belehrad 29. júna (TASR) - Krátkodobá branná povinnosť bude v Srbsku zavedená v marci 2027. Srbský prezident Aleksandar Vučič to v nedeľu oznámil počas návštevy vojenského letiska Batajnica neďaleko Belehradu, informovali stanice N1 Info a Euronews Srbija.
„Naša armáda sa stáva silnejšou a budeme ešte silnejší, keď sa v marci budúceho roka začne pravidelná vojenská služba. To ešte viac posilní naše obranné schopnosti,“ zdôraznil Vučič v príhovore počas prezentácie nových a modernizovaných prostriedkov srbskej armády na vojenskom letisku v Batajnici.
Podľa Vučičových slov prví branci nastúpia na krátku vojenskú službu v marci 2027, čo prispeje „k väčšej zodpovednosti a serióznosti mladých ľudí“ a prinesie im aj „vážnejší pohľad na život.“
Rozhodnutie o obnovení povinnej vojenskej služby pre mužov do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024. Služba bude trvať 75 dní. Ženy môžu slúžiť dobrovoľne.
Na prezentácii bol okrem iného predstavený raketový systém HQ-17, určený na protivzdušnú obranu menších objektov a vojenských jednotiek s dosahom 15 kilometrov a maximálnou výškou zásahu osem kilometrov. Vučič uviedol, že tieto systémy v rámci viacvrstvovej obrany chránia okrem iného mestá Niš a Kragujevac, ako aj kritickú energetickú infraštruktúru, najmä plynové kompresorové stanice, ktorých ochranu označil za kľúčovú.
Vučič vo svojom vyhlásení ubezpečil, že srbská armáda je plne pripravená chrániť krajinu. Dodal, že v prípade útoku na Srbsko by boli straty nepriateľa „dramaticky veľké“ a že len málo krajín by sa odvážilo zaútočiť na tak dobre vybavený štát.
„Naša armáda sa stáva silnejšou a budeme ešte silnejší, keď sa v marci budúceho roka začne pravidelná vojenská služba. To ešte viac posilní naše obranné schopnosti,“ zdôraznil Vučič v príhovore počas prezentácie nových a modernizovaných prostriedkov srbskej armády na vojenskom letisku v Batajnici.
Podľa Vučičových slov prví branci nastúpia na krátku vojenskú službu v marci 2027, čo prispeje „k väčšej zodpovednosti a serióznosti mladých ľudí“ a prinesie im aj „vážnejší pohľad na život.“
Rozhodnutie o obnovení povinnej vojenskej služby pre mužov do 30 rokov prijala srbská vláda v septembri 2024. Služba bude trvať 75 dní. Ženy môžu slúžiť dobrovoľne.
Na prezentácii bol okrem iného predstavený raketový systém HQ-17, určený na protivzdušnú obranu menších objektov a vojenských jednotiek s dosahom 15 kilometrov a maximálnou výškou zásahu osem kilometrov. Vučič uviedol, že tieto systémy v rámci viacvrstvovej obrany chránia okrem iného mestá Niš a Kragujevac, ako aj kritickú energetickú infraštruktúru, najmä plynové kompresorové stanice, ktorých ochranu označil za kľúčovú.
Vučič vo svojom vyhlásení ubezpečil, že srbská armáda je plne pripravená chrániť krajinu. Dodal, že v prípade útoku na Srbsko by boli straty nepriateľa „dramaticky veľké“ a že len málo krajín by sa odvážilo zaútočiť na tak dobre vybavený štát.