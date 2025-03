Vučič sa ospravedlnil za urážku redaktorky, televíziu ďalej kritizuje

Belehrad 3. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v pondelok ospravedlnil za to, že novinárku z verejnoprávnej televízie RTS označil za imbecilnú, keď kritizoval jej príspevok o masovom protikorupčnom zhromaždení konanom cez víkend v juhosrbskom meste Niš. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Vučičovi prekážala samotná reportáž a to, že príspevok vyznieval priaznivo vo vzťahu k demonštrantom, ktorí 1. marca v rámci svojho protestu nazvaného Študentský edikt v Niši na 18 hodín zablokovali ulice v centre mesta.



Na protest vyzvali občanov študenti, ktorí už tri mesiace blokujú viac ako 60 fakúlt po celom Srbsku a žiadajú trestnoprávnu a politickú zodpovednosť za tragédiu na železničnej stanici v Novom Sade, pri ktorej 1. novembra 2024 zahynulo 15 ľudí.



Vučičove vyhlásenie odsúdili organizácie za práva médií i samotná televízia RTS a požadovali od prezidenta ospravedlnenie.



Vo svojom vyhlásení Vučič priznal, že "bez ohľadu na každodenné tortúry" nemá právo nikoho nazvať imbecilom. Za svoje slová sa ospravedlnil občanom Srbska i novinárke z RTS. Ďalej však opäť kritizoval RTS za údajnú nedostatočnú objektivitu a o jej redaktoroch povedal, že sú "hanbou svojej profesie". "Nie sú to novinári, ale politickí aktivisti," dodal Vučič.



Nišská redakcia RTS privítala Vučičovo ospravedlnenie, ale uviedla, že ďalší obsah Vučičovho vyhlásenia opäť vyvoláva znepokojenie, dodala stanica Rádio Slobodná Európa.



Protivládne protesty v Srbsku vyvolalo zrútenie betónového prístreška nad vchodom do železničnej stanice v meste Nový sad, pri ktorom prišlo o život 15 ľudí. Veľká časť Srbov je presvedčená, že k tragédii prispela skorumpovanosť vládnych úradníkov, ich laxnosť a nedostatočný dozor na stavbe. K zrúteniu nadstavby došlo len niekoľko mesiacov po rekonštrukcii budovy.



Pod tlakom protestov v januári odstúpil premiér Miloš Vučević, toto gesto ale protesty neupokojilo. Vučič síce demonštrantov vyzýva na dialóg, ale súčasne tvrdí, že rozsiahle protivládne protesty, ku ktorým sa pridali aj univerzitní študenti, sú financované Západom a ich cieľom je "rôznymi hybridnými taktikami" rozpútať "farebnú revolúciu" a povaliť vládu.