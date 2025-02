Vučič sa ospravedlnil, že Srbsko v OSN podporilo ukrajinskú rezolúciu

Belehrad 25. februára (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič sa ospravedlnil svojim krajanom za to, že Srbsko v pondelok na pôde Organizácie Spojených národov podporilo rezolúciu predloženú Kyjevom a európskymi štátmi. Rezolúcia vyzýva na okamžité stiahnutie ruských síl z Ukrajiny a potvrdzuje jej územnú celistvosť. TASR o tom informuje na základe utorňajšej správy magazínu Politico.



"Myslím si, že Srbsko dnes spravilo chybu, za ktorú sa občanom ospravedlňujem. Vinu za to beriem na seba, som zrejme unavený a preťažený a nemôžem všetko stihnúť," povedal Vučič v pondelok večer pre srbskú televíziu Happy TV.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v pondelok prijalo rezolúciu potvrdzujúcu "zvrchovanosť, nezávislosť, jednotu a územnú celistvosť Ukrajiny". Za hlasovalo 93 členských štátov, 18 bolo proti a 65 sa zdržalo hlasovania. Za bola väčšina štátov Európskej únie vrátane Slovenska a Srbska. Proti boli okrem Ruska aj Maďarsko, Izrael aj Spojené štáty, ktoré prišli s vlastným návrhom rezolúcie.



Rezolúciu predloženú Washingtonom tiež schválilo VZ OSN, no až v upravenej verzii rozšírenej o pozmeňovací návrh predložený európskymi štátmi na čele s Francúzskom. V ňom sa jasne uvádza, že Rusko napadlo Ukrajinu v rozpore s Chartou OSN. Srbsko sa v tomto prípade hlasovania zdržalo.



Americkú rezolúciu následne - v jej pôvodnom znení a bez označenia Ruska za agresora či potvrdenia územnej celistvosti Ukrajiny - schválila Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN). Tvorí ju päť stálych a 10 dočasných členov s mandátom na dva roky. V súčasnosti Srbsko nie je členom BR OSN.



"Pokiaľ ide o americkú rezolúciu... zdržali sme sa hlasovania. Podľa môjho názoru sme sa mali zdržať hlasovania aj pri európskej rezolúcii," povedal. "To hovorím v čase, keď je úplne jasné, že pre to stratím priazeň alebo politické body v EÚ," dodal.



Kremeľ uviedol, že Vučičove slová ospravedlnenia vzal na vedomie. "Technické chyby sa stávajú... Samozrejme, takáto rýchla reakcia hlavy štátu nám imponuje," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého cituje agentúra TASS.



Srbsko sa dlhodobo snaží o vstup do EÚ, zároveň však udržiava blízke vzťahy s Ruskom. Doteraz na Moskvu napriek tlaku Západu neuvalilo sankcie v súvislosti s inváziou na Ukrajinu. Na Moskvu sa Belehrad spolieha napríklad v oblasti dodávok plynu, pripomína Politico.