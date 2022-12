Vučič: Srbi na severe Kosova začnú odstraňovať barikády

Mitrovica 29. decembra (TASR) - Kosovskí Srbi, ktorí už 19 dní blokujú cesty na severe Kosova, súhlasili s tým, že od štvrtkového rána začnú odstraňovať barikády. Oznámil to v noci na štvrtok srbský prezident Aleksandar Vučič po tom, ako sa s nimi stretol v srbskom meste Raška ležiacom pri hraniciach s Kosovom.



TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá pripomína, že kosovskí Srbi tak vyhoveli výzvam USA a EÚ na zmiernenie napätia v oblasti.



"Je to dlhý proces a nejaký čas potrvá," povedal Vučič na margo odstránenia barikád. Dodal pritom, že Spojené štáty aj Európska únia, ktoré sú sprostredkovateľmi rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou, zaručili, že nebude trestne stíhaný žiaden z etnických Srbov, ktorí barikády postavili.



Očakáva sa, že odstránenie barikád zmierni napätie medzi oboma krajinami, uvádza Reuters.



Kosovskí Srbi začali pred troma týždňami blokovať prístupové cesty ku kosovsko-srbským hraniciam. Najskôr zatarasili dva a v stredu aj tretí a zároveň najväčší hraničný priechod. Protestovali tak proti zatknutiu bývalého srbského policajta z Kosova, ktorý bol v stredu presunutý do domáceho väzenia.



Srbsko pre napätie v regióne uviedlo v pondelok svoju armádu do stavu najvyššej pohotovosti.



Prepustenie zmieneného policajta Dejana Pantiča, o ktorom rozhodol súd v Prištine na žiadosť prokuratúry, rozhorčilo predstaviteľov kosovskej vlády vrátane premiéra Albina Kurtiho a ministerky spravodlivosti Albuleny Haxhiuovej.



Pantiča zadržali 10. decembra za "terorizmus" po tom, ako údajne počas demonštrácie napadol kosovského policajta. Na jeho prepustenie vyzýval aj srbský prezident Vučič.



Napätie na severe Kosova, kde žije prevažne srbská menšina, sa vyostrovalo už v novembri v dôsledku dlhého sporu týkajúceho sa evidenčných čísiel vozidiel. Priština sa pokúšala zaviesť do praxe legislatívu, ktorá zakazovala Srbom žijúcim v Kosove používať srbské evidenčné čísla. Od opatrenia napokon upustila.



Na protest proti nemu však dali v práci výpovede stovky policajtov, sudcov, prokurátorov a iných štátnych zamastencov patriacich k tamojšej srbskej menšine, vrátane zmieneného Pantiča, uvádza Reuters.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad ju však odmieta uznať a považuje Kosovo stále za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.