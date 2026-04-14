Utorok 14. apríl 2026
Vučič: Srbsko a Izrael budú spolupracovať na výrobe bojových dronov

Na snímke srbský prezident Aleksandar Vučič. Foto: TASR - Tanjug

Vučič novinárom počas utorkovej návštevy vojenskej jednotky v Belehrade povedal, že to bude rovnocenné partnerstvo.

Autor TASR
Belehrad 14. apríla (TASR) - Srbsko plánuje spoločne s Izraelom vyrábať bojové drony s cieľom posilniť svoju obranu a podporiť vývoz zbraní a vojenského vybavenia, potvrdil srbský prezident Aleksandar Vučič. TASR o tom píše podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Spravodajský portál BIRN už skôr v apríli informoval, že srbský výrobca zbraní SDPR chce otvoriť závod na výrobu dronov spolu s izraelskou spoločnosťou Elbit Systems, ktorá podľa AFP čelí kritike za svoju úlohu v izraelských vojenských operáciách v Pásme Gazy a na Západnom brehu Jordánu. Izraelská firma by mala mať 51-percentný podiel, zatiaľ čo Srbsko by vlastnilo zvyšok, dodal BIRN.

Vučič však novinárom počas utorkovej návštevy vojenskej jednotky v Belehrade povedal, že to bude rovnocenné partnerstvo. „Budeme to robiť spoločne, bude to pol na pol, 50 na 50, a... budeme mať najlepšie drony v tejto časti sveta,“ uviedol prezident.

Meno izraelského výrobcu Vučič nespomenul, nešpecifikoval ani hodnotu investície a nepovedal ani, kedy by mal závod začať fungovať. K týmto správam sa zatiaľ nevyjadrila ani izraelská firma, ani srbské úrady.

Belehrad čelil v posledných mesiacoch kritike v súvislosti so správami, že jeho vývoz zbraní do Izraela sa po začatí vojny v Pásme Gazy dramaticky zvýšil, vysvetľuje AFP.

Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francesca Albaneseová minulý mesiac počas návštevy Srbska uviedla, že Belehrad je jedným z „najvernejších a najodhodlanejších spojencov“ Izraela. V správe z júna 2025 zároveň zaradila medzi spoločnosti, ktoré profitujú z toho, čo označila za „prebiehajúcu genocídu“ v Gaze, aj firmu Elbit Systems, dodáva AFP.

Vučič však podľa agentúry napriek tomu opakovane obhajoval vývoz zbraní zo svojej krajiny a spoluprácu s Izraelom už v minulosti označil za vynikajúcu.
