Vučič: Srbsko chce počas návštevy Macrona dohodnúť nákup stíhačiek

Belehrad 28. augusta (TASR) - Srbsko očakáva, že podpíše s Francúzskom "obrovskú" dohodu o nákupe francúzskych stíhačiek počas tohtotýždňovej návštevy prezidenta Emmanuela Macrona v krajine. Povedal to srbský prezident Aleksandar Vučič v rozhovore pre agentúru AFP, ktorý zverejnili v utorok, informuje TASR.



Vučič sa vyjadril pred Macronovou dvojdennou návštevou Srbska, ktorá sa má začať vo štvrtok. Očakáva sa, že prezidenti počas nej podpíšu niekoľko bilaterálnych dohôd.



Srbský prezident v rozhovore pre AFP nešpecifikoval presný počet francúzskych stíhačiek Rafale, ktoré by Srbsko mohlo kúpiť, ani celkovú konečnú sumu nákupu v prípade uzavretia dohody. "Je to obrovská zmluva pre našu krajinu a dokonca ani pre Francúzsko nie je malá," povedal Vučič o dohode, ktorá by mohla dosiahnuť výšku niekoľkých miliárd dolárov.



Srbské ministerstvo obrany v minulosti uviedlo, že by Belehrad chcel kúpiť od Francúzska 12 lietadiel, aby mohol nahradiť svoju starnúcu flotilu stíhačiek. Vlani pritom Vučič naznačil, že Srbsko je pripravené minúť na možný nákup týchto francúzskych strojov až tri miliardy eur.



"Väčšina našich lietadiel alebo všetky naše lietadlá, všetky naše záchytné stíhačky a všetky naše stíhacie lietadlá pochádzajú z Ruska. Teraz sa však musíme zmeniť, zmeniť naše návyky a všetko ostatné, aby sme pripravili našu armádu," dodal srbský prezident.