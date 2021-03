Vučič: Srbsko je pripravené prehlbovať spoluprácu s Čínou

Belehrad 26. marca (TASR) - S cieľom posilniť vojenskú spoluprácu navštívil čínsky minister obrany Wej Feng-che v piatok Srbsko. Návšteva v Belehrade sa konala v rámci jeho cesty po východoeurópskych spojencoch Pekingu a v čase roztržky so západnými mocnosťami, informovala agentúra AFP.



Wej Feng-che pricestoval do Srbska z Maďarska. V Belehrade sa stretol so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a ďalšími predstaviteľmi a sledoval aj vojenské cvičenie.



"Sme presvedčení, že táto návšteva je ďalším potvrdením pevného priateľstva a strategického partnerstva medzi Srbskom a Čínou, ako aj znakom jeho prehlbovania vo všetkých oblastiach," uviedol Vučič s tým, že obe krajiny sú pripravené prehĺbiť spoluprácu aj v oblasti ekonomiky, vzdelávania a medicíny.



Wej zavítal do Srbska, ktoré je lojálnym spojencom Číny v Európe, v čase, keď Peking čelí sankciám Európskej únie a Británie za údajné perzekvovanie ujgurskej moslimskej menšiny v čínskej provincii Sin-ťiang.



Peking, ktorý trvá na tom, že dianie v Sin-ťiangu je jeho "vnútornou záležitosťou", prešiel do protiútoku a uvalil sankcie na fyzické osoby z EÚ a Británie, ktoré sa postavili za ujgurskú menšinu a jej práva, poznamenala AFP.



Srbsko sa uchádza o členstvo v EÚ, ale stále si udržiava tesné kontakty s Čínou. Za uplynulý rok Srbsko vyzdvihovalo Čínu za jej pomoc v boji s pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2. Súčasne bolo prvým štátom v Európe, ktorý začal očkovať čínskou vakcínou Sinopharm. Srbsko si tiež ako prvé v Európe vlani objednalo drony čínskej výroby.



Wej Feng-che navštívi ešte aj Grécko a Severné Macedónsko - ďalšie dve krajiny zo zoskupenia 17+1. Platforma 17+1 (pôvodne 16+1) je iniciatíva Číny zameraná na zintenzívnenie a rozšírenie spolupráce 12 členských štátov EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) a piatich balkánskych krajín (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko).