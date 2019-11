Vučič: Srbsko neplánuje kúpiť od Ruska systémy S-400

Belehrad 6. novembra (TASR) - Srbsko nemá v úmysle kúpiť od Ruska systémy protivzdušnej obrany S-400. V stredajšom rozhovore pre srbskú televíziu RTS to uviedol srbský prezident Aleksandar Vučič.



Agentúra TASS poznamenala, že Vučič sa nedávno zúčastnil na rusko-srbských manévroch Slovanský štít 2019, ktorých druhá etapa sa konala v Srbsku. Vučič si osobne prezrel systém S-400, ale aj systém protivzdušnej obrany Pancir-S. Následne vyhlásil, že Srbsko bude jedného dňa schopné kúpiť tieto systémy, ale v súčasnosti nemá 500 miliónov eur na ich kúpu. Zároveň však poznamenal, že Srbsko je pripravené prijať systém S-400 od Ruska ako dar.



Spojené štáty okamžite reagovali. Osobitný predstaviteľ USA pre západný Balkán Matthew Palmer počas návštevy Macedónska varoval, že nákup systémov S-400 od Rusov bude mať za následok americké sankcie voči Belehradu.



Podľa TASS Srbsko berie varovanie vážne. Vučič totiž v stredu uviedol: "Videl som pôsobivú zbraň. Nemáme v úmysle kúpiť (systém S-400), pretože nemáme na to peniaze, berúc do úvahy výstavbu diaľnic a početné projekty. Viete, keď máte takúto zbraň, nikto by na vás nezaútočil. Ani americkí, ani iní piloti nelietajú tam, kde je v prevádzke S-400. Izraelskí piloti nelietajú nad Tureckom ani Sýriou s výnimkou Golanských výšin. Máme letectvo, ktoré je silnejšie ako kedykoľvek predtým. Posilníme protivzdušnú obranu so systémami Pancir a ďalšími vecami, ktoré nie sú na sankčnom zozname."



Srbský denník Večernje Novosti predtým informoval, že srbská vláda uvažuje o nákupe systémov S-400 na dlhodobý úver. V článku sa taktiež uvádza, že počas manévrov Slovanský štít 2019 14 srbských lietadiel simulovalo imaginárneho nepriateľa. Všetky boli imaginárne zostrelené za menej ako tri minúty systémom S-400, ktorý vystrelil 26 rakiet. Navyše podľa denníka skupina srbských dôstojníkov už absolvovala v Rusku výcvik na ovládanie systému S-400.



Rusko-srbské manévre Slovanský štít 2019 sa konali po prvý raz a pozostávali z dvoch etáp. Prvá etapa sa uskutočnila v septembri vo vojenskom výcvikovom priestore ruských vzdušných síl v Astrachánskej oblasti. Zahŕňali jednotky protivzdušnej obrany a rádiotechnické jednotky ruského letectva a jednotky srbskej protivzdušnej obrany. Do cvičenia boli zapojené ruské systémy S-400 a Pancir-S, radary a ďalší vojenský hardvér.



Druhá etapa sa začala v októbri na území Srbska. Rusko vtedy po prvý raz nasadilo za svojimi hranicami systémy S-400. Do spoločných manévrov sa zapojili aj systémy Pancir-S a systémy protivzdušnej obrany srbských síl Neva-M1T a Kub-M.