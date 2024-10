Vučič telefonoval s Putinom, poďakoval mu za dodávky plynu

Belehrad 20. októbra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v nedeľu prvýkrát od mája 2022 telefonoval so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Prezidentovi Putinovi som poďakoval za to, že zabezpečil, aby Rusko túto zimu dodalo Srbsku dostatočné množstvo plynu," povedal Vučič vo videoodkaze zverejnenom na sociálnej sieti.



Srbsko je kandidátskou krajinou pre vstup do EÚ. Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu odsúdilo narušenie územnej celistvosti Ukrajiny, no nepridalo sa k západným sankciám voči Moskve.



Vučič po telefonáte zopakoval, že Belehrad v otázke sankcií voči Rusku nezmení svoj postoj. "Srbsko neuvalí sankcie na Ruskú federáciu. To sa nezmení," uviedol.



Vučič a Putin telefonovali pri príležitosti osláv 80. výročia oslobodenia Belehradu spod nemeckej okupácie počas druhej svetovej vojny.



Telefonát sa uskutočnil v čase, keď Moskva očakáva od Belehradu reakciu na pozvánku na summit zoskupenia BRICS, ktorý sa bude konať v Kazani od 22. do 24. októbra.



"Ak poviem, že idem do Kazane, bude to znamenať koniec európskej cesty Srbska. Ak poviem niečo iné, budú tvrdiť, že som zradil Rusov," povedal Vučič tento týždeň. Dodal, že svoje konečné rozhodnutie oznámi v pondelok.