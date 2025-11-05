Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Zahraničie

Vučič telefonoval so Zelenským, mali otvorenú a vecnú diskusiu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Hlavy štátov sa zhodli, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Ukrajinou existuje priestor pre vzájomnú pomoc, na ktorej budú obe krajiny aj naďalej pracovať.

Autor TASR
Belehrad/Kyjev 5. novembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavy štátov sa zhodli, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Ukrajinou existuje priestor pre vzájomnú pomoc, na ktorej budú obe krajiny aj naďalej pracovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tanjug.

Vučič na svojom profile na sociálnej sieti Instagram napísal, že so Zelenským viedli otvorenú a vecnú diskusiu o srbsko-ukrajinských vzťahoch, perspektíve členstva v Európskej únii (EÚ) a svojich programoch na najbližšie obdobie. „Dohodli sme sa, že v nadchádzajúcom období budeme udržiavať komunikačné kanály otvorené,“ napísal Vučič.
.

Neprehliadnite

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici