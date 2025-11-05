< sekcia Zahraničie
Vučič telefonoval so Zelenským, mali otvorenú a vecnú diskusiu
Hlavy štátov sa zhodli, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Ukrajinou existuje priestor pre vzájomnú pomoc, na ktorej budú obe krajiny aj naďalej pracovať.
Autor TASR
Belehrad/Kyjev 5. novembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hlavy štátov sa zhodli, že vo vzťahoch medzi Srbskom a Ukrajinou existuje priestor pre vzájomnú pomoc, na ktorej budú obe krajiny aj naďalej pracovať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Tanjug.
Vučič na svojom profile na sociálnej sieti Instagram napísal, že so Zelenským viedli otvorenú a vecnú diskusiu o srbsko-ukrajinských vzťahoch, perspektíve členstva v Európskej únii (EÚ) a svojich programoch na najbližšie obdobie. „Dohodli sme sa, že v nadchádzajúcom období budeme udržiavať komunikačné kanály otvorené,“ napísal Vučič.
