Vučič tvrdí, že má s Európou oveľa lepšie vzťahy ako srbská opozícia

Belehrad 24. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu vyhlásil, že parlamentné voľby v Srbsku budú vypísané, „keď ich bude treba.“ Dodal, že občania by nemali myslieť na voľby, ale na ohlásené zvýšenie platov a dôchodkov.



V rozhovore pre internetovú televíziu Pink, ktorú monitoroval denník Danas, Vučič označil za „dôležité, aby si Srbsko a Srbi ako národ zachovali svoju slobodu a slobodného ducha a rozhodovali sa sami, nie aby ich za nich rozhodoval niekto zvonku“.



Vučič v rozhovore pre TV Pink uviedol, že opozícia už 11 rokov predpovedá jeho pád, no doteraz sa tak nestalo. Doplnil, že prvý takýto titulok sa v novinách objavil v decembri 2014 a odvtedy prežil už „82 (takýchto) pádov“.



Dodal, že jeho politickí oponenti týmto spôsobom vysielajú občanom posolstvo, že „nie sú nikým, že o ničom nerozhodujú, že o všetkom rozhoduje Brusel“. Podľa neho tak čakajú na „akéhosi okupačného gauleitera“ - dosadeného lídra, ktorý vraj má určiť, kto bude viesť Srbsko a čo má krajina robiť.



Vučič si myslí, že má s Európou oveľa lepšie vzťahy ako srbská opozícia. „Oveľa viac si ma vážia,“ tvrdí srbský prezident.



V relácii na TV Pink Vučič zdôraznil, že Srbsko bude pokračovať vo svojej európskej agende a urobí všetko, čo je potrebné, „ale poznáme naše objektívne hranice“. Zároveň spresnil: „Nechcem uznať Kosovo ako nezávislý štát a nechcem ničiť priateľstvo s Čínou a Ruskom.“



Vučič vo vystúpení pre TV Pink komentoval aj pokračujúce blokády vysokých škôl v Srbsku, pričom špekuloval, že jedným z dôvodov tohto „ničenia vzdelávacieho systému“ bolo zabrániť zmenám v ňom, „ktoré by ho posunuli vpred“.



Na druhej strane, Vučič poukázal na to, že táto „nezodpovednosť, nečinnosť a nedbalosť“ časti akademickej obce otvorili dvere zmenám, ktoré štát plánuje uskutočniť, vrátane snáh o príchod zahraničných univerzít do Srbska.



Podľa Vučića najväčšiu zodpovednosť za to, že mládež v Srnsku momentálne nezískava vedomosti, nesú práve títo pedagógovia, ktorých označil za nositeľov „farebných revolúcií“.