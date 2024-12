Vučič tvrdí, že sa nikdy nevzdá pod tlakom šíriacich sa protestov

Belehrad 21. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu vyhlásil, že nehodlá ustúpiť pod tlakom niekoľko týždňov trvajúcich protestov v súvislosti so zrútením časti strechy na železničnej stanici v Novom Sade, pri ktorom v novembri zahynulo 15 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



K nešťastiu došlo na železničnej stanici v Novom Sade na severe Srbska 1. novembra po predchádzajúcich rozsiahlych renovačných prácach. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.



Po tragédii sa verejnosť vydala do ulíc, pričom k protestom sa pridali aj učitelia a študenti vysokých a stredných škôl. Vládu obviňujú z korupcie a nedostatočného dohľadu nad stavebnými projektmi.



V súvislosti s incidentom už odstúpil minister výstavby Goran Vesič, ktorého na niekoľko dní aj zadržali a následne prepustili. Demonštranti požadujú odstúpenie premiéra a primátora Nového Sadu. Žiadajú tiež, aby boli zodpovedné osoby trestne stíhané.



"Budem k vám úprimný. Je mi to úplne jedno. Môžu si robiť, čo chcú," povedal prezident na sobotňajšej tlačovej konferencii. "To, čo som sa naučil v politike je nikdy sa nevzdávať pod dohováraním a nátlakom. A ja sa nikdy nevzdám," dodal Vučič. Na tlačovej konferencii podľa AFP propagoval dotácie na byty alebo domy pre mladých ľudí, čo mnohí označili za snahu o zmiernenie hnevu.



Srbská vláda v piatok vyhlásila vianočné prázdniny, ktoré sa tak oproti pôvodnému termínu posunuli o týždeň skôr. Štyri srbské vzdelávacie odbory vyzvali učiteľov a ostatných zamestnancov, aby v piatok podporili protestné akcie. Počas soboty v celej krajine pokračovali blokády vysokoškolákov, ku ktorým sa pridali aj stredoškoláci. Mnohé stredné školy oznámili, že nebudú rešpektovať rozhodnutie vlády o predčasnom zatvorení škôl.



Na nedeľné popoludnie je v Belehrade naplánovaný veľký spoločný protest študentov a poľnohospodárov, píše AFP.