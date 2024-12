Vučič ustúpil opozícii, zverejní dokumenty o stanici v Novom Sade

Belehrad 11. decembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v stredu prisľúbil, že zverejní všetky dokumenty spojené s rekonštrukčnými prácami na železničnej stanici v meste Nový Sad, kde sa v novembri zrútil prístrešok a o život prišlo 15 ľudí. Súhlasil tak s jednou z požiadaviek opozície, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Celú dokumentáciu, ktorú sme našli, všetko, čo má dispozícii prokuratúra, bude poskytnuté verejnosti zajtra (vo štvrtok) ráno od 9.00 h," povedal Vučič na tlačovej konferencii.



Pred budovou, kde sa tlačová konferencia konala, demonštrovali medzitým stovky študentov, píše AFP.



Podľa Vučiča zverejnia 195 strán dokumentov. Vyhovieť požiadavke opozície sa podľa vlastných slov rozhodol preto, že je to "dôležité kvôli pravde... a aby sa našli osoby, ktoré sú zodpovedné za tragické úmrtie 15 ľudí".



K nešťastiu došlo na železničnej stanici v Novom Sade na severe Srbska 1. novembra po predchádzajúcich rozsiahlych renovačných prácach. Na mieste zahynulo 14 ľudí vo veku od šesť do 74 rokov, 15. obeť podľahla zraneniam v nemocnici o niekoľko týždňov neskôr.



Hnev verejnosti ohľadne tragédie vyústil do pravidelných celoštátnych demonštrácií. Mnohí pritom pripisujú príčinu nešťastia korupcii a nedostatočnému dozoru nad stavebnými projektmi.



Demonštranti tiež požadujú odstúpenie premiéra Miloša Vučeviča i starostu Nového Sadu Milana Djuriča a postavenie zodpovedných pred súd. V súvislosti s incidentom už odstúpil minister výstavby Goran Vesič, ktorého na niekoľko dní aj zadržali a následne prepustili.



Rekonštrukcia novosadskej stanice sa uskutočnila niekoľko mesiacov pred nešťastím, pripomína AFP.



Vláda v Belehrade doposiaľ nepripúšťala možnosť zverejnenia dokumentov súvisiacich s rekonštrukciou. V uplynulých dňoch sa však k protestom pridali aj študenti a v stredu paralyzovali tretinu srbských univerzít.



Študenti spolu s opozíciou opakovane varovali pred údajnými provokáciami mužov, o ktorých tvrdia, že majú blízko k úradom a napádajú demonštrantov blokujúcich cesty predstierajúc, že sú podráždení okoloidúci či rozhnevaní vodiči.



Od začiatku demonštrácií bolo zadržaných alebo zranených viacero študentov. Do štyroch členov belehradskej filharmónie, ktorí ich prišli podporiť, narazil vodič autom a zranil ich, dodáva AFP.