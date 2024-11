Vučič v Budapešti: Srbsko bude vždy spojencom Maďarska

Budapešť 14. novembra (TASR) - Srbsko bude vždy spojencom Maďarska, keďže je zrejmé, že to bude platiť aj obrátene. Vyhlásil to srbský prezident Aleksandar Vučič v spoločnom tlačovom vyhlásení s maďarským premiérom Viktorom Orbánom po štvrtkovom budapeštianskom zasadnutí Rady pre strategickú spoluprácu Maďarska a Srbska. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán pripomenul, že vzhľadom na vývoj v posledných rokoch dodávky energie v Maďarsku čoraz viac smerujú cez Srbsko. "Ukrajinsko-ruská vojna uzavrela jeden smer tranzitu, takže Srbsko sa stalo krajinou poskytujúcou pre Maďarsko prvotriednu bezpečnosť a záruky. Pre Maďarsko a maďarskú bezpečnosť dnes neexistuje dôležitejšia krajina ako Srbsko," podčiarkol maďarský premiér.



Orbán avizoval, že koncom tohto roka zriadia spoločnú burzu elektriny. Rokujúce strany potvrdili, že do roku 2026 bude dokončená modernizácia železničnej trate Budapešť – Belehrad, a dohodli sa, že z diaľničného hraničného priechodu Röszke – Horgos spoločnou investíciou vybudujú najmodernejší, najrýchlejší a najkultivovanejší priechod v Európe.



Srbská hlava štátu uviedla, že maďarsko-srbské vzťahy sa v posledných rokoch výrazne prehĺbili z politického a ekonomického hľadiska, ale aj z pohľadu medziľudských vzťahov.



Vučič informoval o plánoch ďalšieho rozvoja energetickej spolupráce medzi Srbskom a Maďarskom, o ďalšom posilňovaní vojenskej spolupráce a poďakoval sa Maďarsku za podporu integrácie Srbska do Európskej únie.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)