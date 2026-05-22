Vučič: Voľby v Srbskú budú medzi koncom septembra a polovicou novembra
Autor TASR
Belehrad 22. mája (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič vo štvrtok uviedol, že predčasné parlamentné voľby budú v krajine vypísané v období od konca septembra do polovice novembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TANJUG.
Vučič vo vysielaní štátnej televízie RTS ďalej vyhlásil, že všetkým politickým oponentom ponúka dialóg, rešpektuje ich, ale že sa „nechystá vzdať“.
V riadnom termíne by parlamentné aj prezidentské voľby v Srbsku boli až budúci rok. Agentúra AP pripomína, že v rámci nátlakových akcií s cieľom politickej zmeny v krajine, plánujú študenti veľké zhromaždenie, ktoré bude v Belehrade v sobotu 23. mája. Organizátori očakávajú účasť tisícok ľudí z celého Srbska.
Práve študentské hnutie je za vlnou masových protestov proti korupcii, ktoré otriasli krajinou. Mladí ľudia tvrdia, že svojimi protestami sa zameriavajú na blížiace sa voľby, v ktorých chcú odstaviť od moci Vučičovu vládu, dodáva AP.
Srbsko sa formálne usiluje o vstup do Európskej únie, no prezident udržiava blízke vzťahy aj s Ruskom a Čínou. EÚ medzičasom varovala Belehrad, že mu môže pozastaviť čerpanie financií z tzv. Plánu rastu v objeme približne 1,5 miliardy eur. Dôvodom je úpadok demokratických štandardov v krajine, sporné reformy jej súdnictva a nedodržiavanie reforiem na ceste do Únie.
