Vučič vyhlásil víťazstvo SNS v doplňovacích komunálnych voľbách
Vučič vyhlásil víťazstvo „10:0“ nad opozíciou a študentskými volebnými listinami v sídle SNS v Belehrade.
Autor TASR
Záhreb 30. marca (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučić a líder vládnucej Srbskej pokrokovej strany (SNS) v nedeľu večer vyhlásil víťazstvo koalície vedenej SNS vo všetkých desiatich mestách, kde sa konali komunálne voľby. Sprevádzali ich incidenty a potýčky medzi voličmi. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
Vučič vyhlásil víťazstvo „10:0“ nad opozíciou a študentskými volebnými listinami v sídle SNS v Belehrade. Voľby sa konali v Arančelovaci, Bajinej Bašti, Bore, Kladove, Knjaževci, Kule, Lučani, Majdanpeku, Sevojne a Smederevskej Palanke s necelými 250.000 registrovanými voličmi. Vládnuca koalícia vedená Vučičovou SNS je tam pri moci od volieb v roku roku 2022.
Podľa správ nezávislých pozorovateľov a opozičných zástupcov voľby poznačili početné incidenty a nezrovnalosti, hlasovanie na väčšine miest sprevádzali fyzické potýčky, útoky na občanov, aktivistov a novinárov. Priaznivcov znepriatelených strán musela oddeľovať polícia.
V nedeľu večer polícia vstúpila do priestorov opozičného Ľudového hnutia Srbska (NPS). Dôvod zásahu nebol spočiatku známy. Vučić neskôr novinárom povedal, že predstavitelia NPS sú podozriví z „obvolávania ľudí po celom Srbsku a nabádania ich, aby nevolili kandidáta číslo jeden“. „Všetky telefóny boli zaistené a verím, že tieto osoby budú zatknuté,“ povedal Vučić.
Nedeľné miestne voľby boli podľa agentúry Hina vnímané ako skúška popularity Vučića a SNS oproti opozícii po minuloročných masových protivládnych protestoch, ktoré vyvolal pád prístrešku na zrekonštruovanej stanici v Novom Sade, kde zahynulo 16 ľudí.
