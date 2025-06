Vučič: Vývoz srbskej munície sa zastavil, podľa Rusov nie na Ukrajinu

Belehrad 23. júna (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič v pondelok vyhlásil, že vývoz srbskej munície je úplne zastavený a všetka munícia smeruje výlučne do srbských kasární a vojenských zásob. Správu o tom priniesla agentúra Tanjug, píše TASR.



Vučič to uviedol v odpovedi na otázku o obchodovaní s muníciou s Izraelom a neutralite Srbska v prebiehajúcom izraelsko-iránskom konflikte. Poznamenal, že situáciu vysvetlí prezidentom Iránu a Izraela, Masúdovi Pezeškijánovi a Jicchakovi Herzogovi.



Export munície je v Srbsku kontroverzný aj vo vzťahu k Rusku, ktorého Služba zahraničnej rozviedky (SVR) v máji obvinila srbský zbrojársky priemysel, že vývozom munície na Ukrajinu cez sprostredkovateľov Rusku „strieľa do chrbta“.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), SVR v pondelok Srbsko opäť ostro kritizovala - už druhýkrát v priebehu jedného mesiaca - a obvinila ho z dodávok zbraní Ukrajine.



Vo vyhlásení tlačovej kancelárie SVR zverejnenom v pondelok sa ironicky konštatuje, že „ukrajinská armáda je veľmi vďačná srbským výrobcom zbraní a munície za ich príspevok k udržiavaniu bojovej pripravenosti ukrajinských ozbrojených síl“.



Z vyhlásenia SVR vyplýva, že ide o nepriame dodávky: srbské vojenské podniky údajne posielajú komponenty na výrobu munície do tretích krajín, predovšetkým do Česka a Bulharska, ale samotné náboje sa vyrábajú mimo Srbska.



SVR tvrdí, že výrobcovia týchto komponentov v Srbsku „sú si dobre vedomí skutočných spotrebiteľov svojich výrobkov i faktu, že ich rakety a granáty zabijú ruských vojakov a obyvateľov ruských miest a obcí“.



SVR vo svojom vyhlásení označuje za „poľutovaniahodné, že tradície priateľstva a vzájomnej pomoci (medzi Ruskom a Srbskom) pretína hlad po zisku a zbabelý multivektorizmus“.



Vučič sa pred časom vyjadril, že informácie o dodávkach zbraní zo Srbska na Ukrajinu nie sú úplne pravdivé. Rusko a Srbsko vytvorili pracovnú skupinu, ktorá má zistiť skutočnú situáciu.