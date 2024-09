Vučič vyznamenal maďarskú veľvyslankyňu pri OSN za postoj k Srebrenici

Budapešť/New York 27. septembra (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič vyznamenal maďarskú veľvyslankyňu pri Organizácii Spojených národov (OSN) Zsuzsannu Horváthovú za hlasovanie proti rezolúcii, ktorou si OSN pripomína obete genocídy v Srebrenici z roku 1995. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera n1info.rs srbská hlava štátu udelila Horváthovej Rad srbskej vlajky 1. stupňa vo štvrtok v New Yorku, kde sa zúčastňuje na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.



Srbský prezident tam pred pár dňami oznámil, že vyznamená tých, ktorí sa v máji postavili na stranu Srbska v otázke medzinárodného pamätného dňa genocídy v Srebrenici.



Vo svojom príspevku na Instagrame Vučič poďakoval Maďarsku za to, že "vie, ako počúvať, chápať a podporovať právo srbského ľudu na slobodu, nezávislosť a spravodlivosť".



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó 15. mája na stretnutí s prezidentom Republiky srbskej Miloradom Dodikom v Budapešti povedal, že Maďarsko bude hlasovať proti uvedenej rezolúcii OSN, a ako dôvod uviedol, že by mohla mať za následok nárast napätia na Balkáne.



Rezolúciu OSN, podporovanú bosnianskymi politikmi v Bosne a Hercegovine, niekoľkými európskymi krajinami a USA, ktorá vzišla z dielne Nemecka a Rwandy a ktorá navrhovala vyhlásiť 11. júl za medzinárodný deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici, napokon schválili aj napriek maďarskému odmietnutiu, poznamenal telex.hu.