Vučič vyzval Rusko, aby prestalo verbovať Srbov do vojny na Ukrajine

Belehrad 17. januára (TASR) - Rusko musí prestať verbovať Srbov do bojov na Ukrajine, vyhlásil v pondelok srbský prezident Aleksandar Vučič. V utorok o tom informovala chorvátska tlačová agentúra HINA.



V interview pre srbskú provládnu komerčnú televíziu Happy Vučič povedal, že "nie je férové" verbovať Srbov do Vagnerovej skupiny na Ukrajine. Dodal, že Srbsko je jediná krajina v Európe, ktorá na Rusko neuvalila sankcie. Vučič upozornil, že účasť vo Vagnerovej skupine je porušením srbských zákonov.



V ruských médiách sú zverejňované správy, že na Ukrajine bojuje na ruskej strane nekonkretizovaný počet srbských občanov. Srbské zákony srbským občanom zakazujú účasť v konfliktoch v zahraničí.



Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti odvysielala video zachytávajúce dvoch zamaskovaných mužov. Boli predstavení ako srbskí dobrovoľníci v ukrajinskej Záporožskej oblasti kontrolovanej Ruskom, informovala agentúra Reuters.



Vučič označil tvrdenia, že členovia Vagnerovej skupiny sa podieľali na stavaní cestných zátarás na severe Kosova, za "notorické klamstvá", ale nepriamo potvrdil, že Vagnerova skupina je v Srbsku aktívna.



Srbská pobočka televízie Russia Today (RT Balkan) zverejnila v utorok tvrdenia šéfa Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina, že táto "súkromná vojenská spoločnosť" nikdy v Srbsku nebola a nemá so Srbskom žiadne kontakty.



V súčasnosti nie sú vo Vagnerovej skupine žiadni občania Srbska a dlho ani neboli, dodal Prigožin. Preto fámy o spolupráci Vagnerovcov so Srbskom nemajú žiaden základ, citovala RT Balkan Prigožinovu reakciu pre stanicu Hlas Ameriky.



Belehrad hlasoval v OSN a v medzinárodných orgánoch za deklarácie a rezolúcie, ktoré odsudzovali inváziu Ruska na Ukrajinu, ale odmietol sa pridať k sankciám proti Kremľu.



Srbsko to obhajuje štátnymi a národnými záujmami, keďže takmer úplne závisí od dovozu ruského zemného plynu. Moskva sa spolu s Pekingom stavajú na stranu Srbska v otázke Kosova a neuznali jeho nezávislosti, ktorú Priština vyhlásila v roku 2008, pripomína HINA.